Adesso non siamo più in presenza di voci o di rumor provenienti da ambienti vicini a lei o all’emittente televisiva. La notizia è ufficiale e riguarda l’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. Il colpo di scena si è materializzato nella giornata del primo luglio, quando Mediaset ha fatto un comunicato stampa nel quale ha confermato tutto. E ha anche rivelato cosa accadrà in futuro alla presentatrice, dopo che la trasmissione di punta di Carmelita è stata tolta.

Tra l’altro di Barbara D’Urso si era parlato anche nei giorni scorsi, anche se le news non facevano riferimento a Pomeriggio Cinque ma ad un altro programma Mediaset, La pupa e il secchione. Papi potrebbe essere il padrone di casa della trasmissione in sostituzione di lei, la quale non sarà messa al timone del reality di Italia 1. Non resta che aspettare gli annunci ufficiali sui palinsesti del Biscione per capire se sarà davvero l’opinionista dell’Isola 2023 a rubare il posto a Barbarella.

Leggi anche: “Si è chiusa qui”. Allarme Barbara D’Urso, le sue parole sono una sorpresa per il pubblico





Barbara D’Urso via da Pomeriggio Cinque, Mediaset fa l’annuncio ufficiale

Dunque, la notizia su Barbara D’Urso e il suo abbandono di Pomeriggio Cinque è stata data così da Mediaset nella nota inviata alla stampa: “Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5. L’azienda ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete”. E successivamente hanno rivelato cosa intendono fare con la presentatrice.

Mediaset ha concluso così il comunicato: “Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali“. Quindi, per almeno altri cinque mesi resterà sicuramente nell’emittente di Pier Silvio Berlusconi, ma non è ancora dato sapere quale nuova trasmissione le verrà assegnata. Per quanto riguarda il futuro dopo la naturale scadenza del contratto, è difficile immaginare cosa succederà e non è da escludere nemmeno un addio definitivo.

Barbara D’Urso conduceva Pomeriggio Cinque da ben 15 anni, infatti la prima edizione andò in onda nel 2008. Le erano già state tolte le conduzioni di Domenica Live (2012-2021) e Live – Non è la D’Urso, che aveva presentato dal 2019 al 2021.