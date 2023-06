C’è apprensione nel pubblico per le dichiarazioni di Barbara D’Urso, che ha deciso finalmente di parlare in via ufficiale di ciò che potrebbe succedere in futuro. E inevitabilmente la domanda non poteva che ricadere su Mediaset e sulle sue intenzioni lavorative. Le parole della conduttrice di Canale 5 sono state specifiche e ora è già scattato l’allarme negli ambienti dell’emittente televisiva e anche nei numerosi telespettatori che la seguono.

Barbara D’Urso ad inizio mese, sempre in riferimento al suo futuro a Mediaset, sembrava essere stata molto chiara. Aveva detto che a partire da settembre avrebbe ricominciato con Pomeriggio Cinque, quindi Mediaset le ha rinnovato la trasmissione. Niente da fare per le altre emittenti, che non potranno averla con loro. Questo quanto scritto dalla pagina ufficiale del programma: “Siamo arrivati alla fine di questa stagione pazzesca, grazie per averci seguito con grande affetto! Torniamo a settembre con Pomeriggio 5″.

Barbara D’Urso parla del suo futuro a Mediaset

Nell’emittente di Pier Silvio Berlusconi c’è gran movimento e si sta pensando cosa fare nella prossima stagione. L’Isola dei Famosi ad esempio potrebbe non essere riconfermata, mentre il GF Vip 8 potrebbe essere l’ultima edizione che sarà trasmessa. E per Barbara D’Urso invece qual è la situazione? Se il futuro pareva essere al sicuro, adesso Mediaset potrebbe invece non essere così certa di avere con sé Carmelita.

Nel corso di una sua intervista a La Stampa, Barbara D’Urso è stata più enigmatica del solito e non ha confermato al 100% la sua permanenza a Mediaset, anzi ha fatto intuire che nulla è ancora deciso soprattutto ora che Silvio Berlusconi non è più in vita: “Non lo so. Non ne ho proprio idea. Non me la sono chiesta. La notizia della morte di Silvio è stata violenta e improvvisa. Sapevo ovviamente del ricovero, ma non potevo immaginare quello che è successo. Si è chiusa un’era e siamo tutti molto tristi. Per me è venuto a mancare un punto di riferimento fondamentale“.

Quindi, tutto è ancora da decifrare e non sappiamo se nelle prossime settimane emergerà qualcosa di nuovo su Barbara. La quale potrebbe quindi decidere anche di cambiare aria e provare qualche nuova esperienza altrove.