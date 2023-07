Barbara D’Urso via da Canale 5, chi prenderà il suo posto? L’addio della popolare conduttrice da Mediaset è una vera rivoluzione. Per tanti anni Carmelita ha legato il suo nome e quello dei suoi programmi alla rete ammiraglia del Biscione. Oltre a “Pomeriggio 5” anche “Live Non è la D’Urso” e “Domenica Live“. Negli ultimi tempi il suo impegno si era ridotto, forse segno che i vertici di Mediaset hanno voluto cambiare ‘stile’ alla rete.

L’annuncio è stato dato con un comunicato: “Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più ‘Pomeriggio 5’. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”. Al suo posto, a quanto pare, arriverà un nome pesante.

Myrta Merlino al posto di Barbara D’Urso: la voce

Martedì 4 luglio Mediaset presenterà i nuovi palinsesti della stagione 2023/2024 e così i dubbi su chi sostituirà Barbara D’Urso saranno sciolti. Certo si tratta di una delle conduttrici più popolare e sicuramente il sostituto o la sostituta riceverà un’eredità importante. Beh, a quanto pare qualche indiscrezione è già spuntata fuori. A svelare tutto ci ha pensato Davide Maggio che ha fatto il nome di Myrta Merlino.

“Possiamo annunciarvi in anteprima che è in dirittura d’arrivo la firma del contratto che vedrà l’arrivo di Myrta Merlino alla guida del pomeriggio di Canale 5”. Dunque a quanto pare mancherebbe solo la firma. Del passaggio di Myrta a Mediaset si era parlato pochi giorni fa e si dava per scontato che lo spazio riservatole sarebbe stato importante. Ora scopriamo che sarà lei a sostituire Barbara D’Urso.

La sua è una carriera importante. Figlia del francesista e studioso di Proust Giuseppe Merlino e della sinologa e professoressa universitaria Annamaria Palermo, Myrta ha iniziato l’attività di giornalista al Mattino. Poi si è occupata di inchieste per Mixer su Rai2 ed è stata responsabile dell’informazione di Rai Educational. Nel 2009 il passaggio a La 7 con programmi di successo come “Effetto Domino” e soprattutto “L’Aria che Tira“. Myrta ha tre figli ed ha una relazione con Marco Tardelli. Per lei si tratta del primo approdo a Mediaset.

