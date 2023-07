Schianto devastante all’alba, 22enne morto sul colpo: un ferito trasportato in ospedale

Schianto all’alba sulle strade di Monopoli, un ragazzo di 22 anni è morto: è successo intorno alle 6.20 di questa mattina, domenica 2 luglio. A quanto si apprende dai media locali a scontrarsi, per cause ancora da accertare, un’Audi guidata da un 60enne (residente in contrada Oceano che si stava recando al lavoro) ed una Seat Leon dove viaggiava il 22enne. Lo schianto è stato devastante, il ragazzo non ha avuto scampo. L’altro conducente è stato portato in codice rosso all’ospedale “San Giacomo” di Monopoli.

Ma non sarebbe in pericolo di vita, avendo riportato una frattura ad una gamba e altre escoriazioni. Sul posto, per i rilievi di rito, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Monopoli mentre una pattuglia della Polizia di Stato ha regolato la viabilità. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Monopoli del turno B.





Si tratta dell’ultimo incidente in ordine di tempo. Scrive l’Ansa come nel 2022 i sinistri nella regione Puglia sono stati complessivamente 778, contro i 904 dell’anno precedente: quelli con esito mortale sono stati 24, i decessi sono stati 29. A scendere è anche il numero degli incidenti con lesioni – 321 in totale – così come quello dei feriti, 621.

Dal bilancio emerge anche che dal primo gennaio al 31 dicembre dello scorso anno in Puglia sono state 16.684 pattuglie di vigilanza stradale effettuate, mentre sono state 3.260 le contestazioni.Sono state ritirate 633 patenti di guida e 994 carte di circolazione. I punti patente decurtati sono invece stati 37.182. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 15.919, di cui 145 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Durante i servizi nel weekend i conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 890, dei quali il 3.4 per cento (pari a 30, di cui 28 uomini e due donne) è risultato positivo al test di verifica del tasso alcolemico.