Ilary Blasi, il retroscena. Il mondo dello spettacolo e della televisione sta andando incontro a tanti cambiamenti. E in merito a ciò proprio il 4 luglio si terrà il Mediaset Night, evento tutto dedicato al nuovo assetto del palinsesto della prossima stagione. Non mancano per l’occasione le prime indiscrezioni diffuse in rete, come quella del sito TvBlog, che ha tirato in ballo proprio l’ex moglie di Francesco Totti e conduttrice dell’Isola dei Famosi, conclusasi solo da poco con la vittoria indiscussa di Marco Mazzoli.

Indiscrezione ‘bomba’ su Ilary Blasi, cosa sta succedendo nel mondo della televisione. La decisione potrebbe andare incontro a un conferma o a una smentita, ma al momento la notizia non può che creare il dovuto clamore mediatico. Stando a quanto riportato dal sito TvBlog infatti sembra che Mediaset potrebbe mettere in panchina la conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Dopo l’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, anche quello di Ilary Blasi alla luce di un contratto che potrebbe vedere ‘fuori dal giro’ la conduttrice. Eppure la nuova edizione del reality show, si evince dall’indiscrezione, dovrebbe comunque entrare in porto. Il contratto in questione sarebbe stato firmato fra Banijay e Mediaset, ma per l’appunto sotto altra conduzione. Ovviamente le notizie non riguardano solo le sorti di Ilary Blasi.

Infatti l’argomento non può che interessare anche i programmi di successo della rete, ovvero il Grande Fratello Vip 8 e Tu si que vales, senza dimenticare Temptation Island, C’è posta per te e Amici. Ma cosa si è appreso? Sarebbe proprio il Grande Fratello Vip 8 ad andare in onda, seguito poi da Tu sì que vales, e non ultima notizia ‘bomba’ su Temptation Island: che ne pensate di una stagione in versione invernale del reality show? Insomma, tra pochi giorni queste ipotesi potrebbero diventare una certezza o essere ulteriormente revisionate.

Alla lista, si aggiungerebbero inoltre anche altri programmi di successo: qualche esempio? Per citarne uno tra tutti quello de La talpa, la cui messa in onda su Italia 1 potrebbe essere trasmessa dopo il Grande Fratello Vip e l’inizio de l’Isola dei Famosi. Per quanto riguarda la programmazione di Temptation Island estiva questa potrebbe inoltre collocarsi su Canale 5. Insomma, i vertici Mediaset hanno poche ore a disposizione per decidere quale sarà la nuova veste del palinsesto televisivo. Non resta che attendere e restare aggiornati per sapere tutte le news.