Mediaset ha deciso il futuro di Barbara D’Urso, dopo le chiacchiere e le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi sembra sia arrivata la parola fine sulla storia. A quanto filtra dai corridoi del Biscione infatti la conduttrice sarebbe già stata informata di quello che accadrà al termine naturale del contratto previsto per fine anno. Da anni Barbara D’Urso ha perso terreno in quella che per anni è stata la sua casa: da tre programmi (Domenica Live, Live non è la D’Urso e Pomeriggio 5) ora è alla guida solo di Pomeriggio 5 con le polemiche che non smettono di accompagnare la sua conduzione.

Barbara, da parte sua, ha sempre gettato acqua sul fuoco presentando il conto dei risultati ottenuti. Risultati, va detto, sotto le attese (quasi sempre sconfitta dal diretto competitor Alberto Matano) con Pier Silvio Berlusconi alle prese con un’operazione pulizia che punta ad eliminare il trash dalle trasmissioni Mediaset. Essere trash, del resto, è l’accusa più di frequente rivolta alla D’Urso che sembrava ad un passo dalla Rai.





Barbara D’Urso deciso il suo futuro, resterà a Mediaset

Rai che alle prese con un ricambio importante con gli addi di Fabio Fazio e Lucia Annunziata che al nuovo a Roberto Sergio e al direttore generale Giampaolo Rossi aveva detto: “Vi arrivo perché non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestare a governare”.

“Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque”. Per Barbara D’Urso, comunque, il futuro non sarà in Rai. La conferma viene da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che ha rilasciato un’interessante intervista al portale televisivo BubinoBlog.it. “Barbara d’Urso la rivedremo nel suo contenitore Pomeriggio 5 a Mediaset”, ha spiegato. E ancora: “Canale 5 l’ha voluta assolutamente ancora lì”. Una conferma era arrivata nei giorni scorsi anche dalla diretta interessata.

Carmelita aveva annunciato che a partire da settembre ricomincerà con Pomeriggio Cinque. Spiegava: “Siamo arrivati alla fine di questa stagione pazzesca, grazie per averci seguito con grande affetto! Torniamo a settembre con Pomeriggio 5, naturalmente con la nostra Barbara D’Urso, naturalmente col cuore”.