Tempo di vacanza per molti, tempo di vacanza anche per Ilary Blasi. Dopo aver condotto l’Isola dei Famosi per la conduttrice è arrivato il momento di un po’ di relax. Lontano dai dati auditel, dalle polemiche, dalle voci che la vorrebbero in rotta con Mediaset, è necessario ricaricare le batterie. Ilary ha pubblicato una story sul proprio profilo Instagram dove compare all’interno di un jet, probabilmente privato.

Ilary Blasi guarda serena fuori dal finestrino, al suo fianco non c’è nessuno. Soltanto un bicchiere d’acqua e una spremuta. E il compagno Bastian? La vacanza è appena iniziata, ma quale è la meta? Beh, al momento resta un mistero. Restiamo in attesa dei prossimi post dell’ex moglie di Francesco Totti che sicuramente non mancherà di aggiornare i suoi fan. E la compagnia? Qui c’è un altro mistero…

La vacanza di Ilary Blasi e i dubbi sul compagno Bastian

Nella foto postata Ilary Blasi è sola soletta, ma con ogni probabilità con lei c’è anche la piccola Isabel. Tuttavia a far venire qualche dubbio ai fan è la mancanza del compagno Bastian Muller. L’imprenditore tedesco che da tempo ha preso il posto di Francesco Totti nel cuore di Ilary non compare più nei post della conduttrice. Ed ecco che si fa strada l’ipotesi che i due si siano lasciati.

Pochi giorni fa Ilary Blasi ha alimentato il gossip postando la foto di un mazzo di rose rosse senza però rivelare chi fosse il mittente. L’assenza di foto insieme potrebbe essere dettata dalla volontà di proteggere la propria privacy, ma secondo qualcuno non è da escludere che i due si siano effettivamente lasciati. Al momento, comunque, dalle persone vicine alla showgirl non arriva alcuna voce in tal senso e quindi restiamo nel campo delle ipotesi.

Intanto negli ultimi giorni si è parlato anche della separazione da Francesco Totti. Inizialmente si era aperta una vera battaglia tra i due con accuse reciproche e frecciate che facevano presagire il peggio. Ora, però, c’è stato un gesto da parte di Ilary che fa ben sperare per un rapporto meno conflittuale. La conduttrice ha infatti riconsegnato le chiavi della Longarina, il centro sportivo di Ostia Antica che come molti ormai sapranno è stato ampiamente conteso tra i due.

