“Abbiamo qualcosa da condividere con voi”, così le sorelle Blasi hanno annunciato la bellissima notizia sui social. La famiglia di Ilary Blasi si allarga e in una story pubblicata sui loro profili Instagram, dove hanno pubblicato il video dell’ormai famoso gender reveal e la notizia dell’arrivo in famiglia di un maschietto, il secondo dopo Cristian Totti, nato nel 2005.

Il Gender reveal Party, che letteralmente significa “festa per rivelare il genere”, è nato da una idea Jenna Karvunidis, una influencer e scrittrice americana, che nel 2008 ha pensato di organizzare una festa per svelare ad amici e parenti il sesso della sua prima figlia che aspettava. Da quel momento, prima negli Stati Uniti, poi anche in Europa, è ormai tradizione annunciare il sesso del bimbo in arrivo con il Gender reveal.

Leggi anche: “Ti aspettiamo Nora Belle”. Fiocco rosa in arrivo e nome svelato: gli ex UeD avranno una femminuccia





Melory, la sorella di Ilary Blasi è incinta:il gender reaveal

La scorsa settimana la sorella di Ilary Blasi ha annunciato l’arrivo del secondo figlio. Nel filmato si vede la prima figlia, Jolie, disegnare un cuore di carta con l’aiuto del papà per poi poggiarlo sul pancione di Melory. Marito e moglie poi si danno un bacio abbracciano la piccola di casa.

Melory Blasi è in attesa del suo secondo figlio dopo Jolie, nata nel 2021, di cui proprio la conduttrice dell’Isola dei Famosi è stata madrina al battesimo. Nel filmato si vede il giardino addobbato con i classici colori celeste e rosa. “Boy or girl?“, ha scritto Ilary Blasi su Instagram in cui ha immortalato due braccialetti. Poi è arrivata la risposta.

Dopo Jolie, la sorella di Ilary Blasi è in attesa di un maschietto. Si tratta del primo nipotino maschio per la conduttrice Mediset, dopo Stella e Nicole, le due figlia di Silvia, e Jolie. Durante i festeggiamenti i fan di Ilary Blasi hanno notato che mancava Bastian Muller, il compagno della conduttrice e in tanti hanno chiesto il motivo. Ovviamente da Ilary non è arrivata nessuna risposta, anche se solo pochi giorni fa, sempre sul suo account Instagram, haveva pubblicato una foto di un enorme mazzo di rose inviatole proprio dal fidanzato.