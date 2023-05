Solo poche settimane fa l’annuncio a sorpresa di un figlio in arrivo, ora gli ex UeD svelano sesso e nome. La coppia ha condiviso su Instagram le foto del gender reveal, celebrato insieme ad amici e parenti e il fiocco che appenderanno alla porta sarà di colore rosa: aspettano una femminuccia. Non solo. Poco dopo ex tronista ed ex corteggiatore, che avevano già stupito i fan con il matrimonio, hanno anche voluto svelare il nome scelto per la loro bambina, la prima per entrambi.

Nome molto particolare. Sempre su Instagram, gli ex protagonisti di UeD, il programma che li ha fatti incontrare e innamorare, hanno condiviso una foto in cui si abbracciano, lei è vestita di rosa e nello scatto si vede un accenno di pancino. Sotto la scritta: “Ti aspettiamo Nora Belle“. Così si chiamerà il frutto dell’amore di Sonny Di Meo e Sara Shaimi.

UeD figlio in arrivo: fiocco rosa e nome

I fan di UeD ricorderanno bene che Sonny Di Meo e Sara Shaimi si erano lasciati dopo essersi conosciuti nel programma. Poi, dopo un po’ di tempo, l’annuncio del ritorno di fiamma, quello del matrimonio celebrato a Rabat, in Marocco, e a stretto giro quello della cicogna in volo.

“Sara e Sonny, la coppia degli alti e bassi, come dirà qualcuno – la didascalia del post in cui annunciavano ai fan l’arrivo di un figlio – O direttamente la coppia di pazzi. E sì, proprio così, siamo pazzi l’uno dell’altra da quel 28 maggio di tre anni fa. Le vere storie non hanno mai fine e noi lo sappiamo, vero amore? Avevamo proprio bisogno di un segno, di qualcosa di ancora più bello. Qualcosa di superiore. E sì, sei arrivato tu, il nostro baby”.

Il sesso e il nome del figlio (o meglio, figlia ora che si sa) erano ancora un mistero, ma la futura mamma aveva poi scritto parole molto belle dopo l’annuncio della dolce attesa: “Eccoti qui, sei arrivato inaspettatamente come un uragano, travolgendoci di emozioni, ha avverato il nostro sogno più grande […]. Ci siamo sempre chiesti cosa si prova a diventare genitori. E adesso possiamo rispondere con sincerità che si provano un mix di emozioni, paura, confusione, smarrimento, ma soprattutto tanta gioia, il nostro cuore scoppia al solo pensiero”.