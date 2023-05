Lavinia Mauro è stata sicuramente una delle protagoniste di UeD più amate di questa stagione. La sua storia d’amore con Alessio Corvino, il corteggiatore che ha scelto davanti al pubblico di Maria De Filippi, procede a gonfie vele, come hanno raccontato di recente a Verissimo. Nella prima intervista di coppia da Silvia Toffanin, i due si sono mostrati complici e innamorati e hanno raccontato la loro nuova quotidianità e ripercorso i passaggi salienti del loro percorso a UeD. In totale sette mesi fatti di alti e bassi, dove non sono mancanti gli scontri.

Ma ora che si sono trovati le cose vanno alla grande. Hanno ricevuto la benedizione delle rispettive famiglie che per l’occasione hanno realizzato dei video messaggi. Ma per quanto riguarda i progetti futuri, lei è più lanciata mentre lui prende tempo. Preferisce procedere “step by step”, anche se si è fatto strappare la promessa di cercare un appoggio su Roma per stare insieme anziché continuare a pendolare da Caserta.

Lavinia Mauro rifatta dopo UeD? “La verità”

Ma Lavinia Mauro va già oltre col pensiero: “Entrambi veniamo da famiglie numerose mi piacerebbe avere 4 figli”, ha scherzato l’ex tronista a Verissimo. E la padrona di casa, con ironia, le ha ricordato che tutte quelle che si sono sedute nelle poltrone dello studio sono poi tornate incinte. Vedremo se succederà presto anche a lei.

Nel frattempo i due ex UeD continuano a essere seguitissimi sui social, dove spesso rispondono alle curiosità del pubblico. Ma come sempre non manca qualche critica e nelle ultime ore nel mirino c’è finita lei, Lavinia Mauro, accusata di aver ceduto ai ritocchini e quindi di essersi rivolta a un chirurgo. Nel dettaglio, molti hanno sospettato che si fosse rifatta le labbra.

E devono esserle arrivati numerosi commenti su questo presunto intervento che ha deciso di renderli pubblici. E soprattutto di rispondere. “Ma perché ti sei rifatta le labbra?”, “Stavi meglio priva di rifarti le labbra” e “Ti sei rifatta le labbra?”. A questi messaggi Lavinia Mauro ha replicato: “NOOOO. Ragazzi, giuro che non mi sono rifatta nulla; né punturine e né altro. Ma anche se fosse, non ci troverei nulla di scandaloso”. Mistero risolto, insomma.