Un po’ di preoccupazione nei fan di Lavinia Mauro e Alessio Corvino, proprio poco prima che i due intervenissero a Verissimo nella puntata precedentemente registrata. Una segnalazione è infatti arrivata sulla coppia, nata grazie a Uomini e Donne, e non è stata affatto positiva. Loro in un certo senso hanno replicato a questi rumor, ma ovviamente ora i follower vogliono saperne ancora di più e le prossime ore saranno certamente decisive per avere maggiore chiarezza.

Nei giorni scorsi Lavinia Mauro era intervenuta a Uomini e Donne Magazine per parlare del fidanzato Alessio Corvino: “Qualora si presentano dei piccoli diverbi – le parole di Lavinia al magazine del dating show – la buttiamo sul ridere, anche perché la maggior parte delle colpe è colpa della gelosia di Ale“. E dire che quella più gelosa, durante il percoso nel programma, era sembrata proprio la tronista che era andata letteralmente in escandescenze a seguito delle segnalazioni di Alessio beccato con qualche amica.

Lavinia Mauro e Alessio Corvino, segnalazione prima di Verissimo

Parlando di quanto successo a Verissimo, il partner di Lavinia Mauro, Alessio Corvino, ha svelato qualcosa di molto significativo. Infatti, la sua volontà è quella di andare a vivere nella capitale Roma per evitare di essere pendolari e potranno godersi così la loro relazione più da vicino. Per il momento non è stata presa la decisione di dare vita alla convivenza, come hanno già fatto Federico Nicotera e Carola Carpanelli. Ma tornando alla notizia iniziale, c’è stata sull’ex corteggiatore una segnalazione tramite Amedeo Venza.

Un follower dell’influencer Venza ha fatto sapere su Alessio di UeD: “Ciao Amedeo, ieri sera Alessio Corvino, ex corteggiatore, era in disco all’Hibtoo con la famosa ragazza della segnalazione di Capodanno. E intanto di Lavinia nemmeno l’ombra“. E poi è arrivata un’altra segnalazione: “Ti volevo far notare che Corvino, la scelta di Lavinia, stava a farsi serata con amici e per tutta la sera stava appiccicato alla vocalist, una biondina“. E Venza ha fornito poi la sua opinione sul tema.

Venza ha infatti detto: “Sinceramente non ho seguito molto la coppia dopo il programma, ma io dico se già era arrivata una segnalazione in trasmissione, cosa ti fai vedere in disco sempre con questa persona?”. Si attendono le reazioni dei due fidanzati.