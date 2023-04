Lavinia e Alessio di Uomini e Donne, primi screzi all’orizzonte? Abbiamo più volte parlato della coppia formatasi nel dating show di Maria De Filippi e di come i due ventenni, 26 lei e 27 lui, abbiano intrapreso il loro cammino insieme lontano dai riflettori. L’ultimo aggiornamento, sulle pagine del magazine del programma, parlava delle presentazioni, da parte dell’ex tronista, di Alessio ai suoi genitori. Dunque tutto alla grande? Mica tanto.

Come tutte le relazioni ‘autentiche’ anche quella tra Lavinia e Alessio sta vivendo degli alti e bassi. Già la scelta, cosa peraltro già accaduta in passato nello show di Canale 5, è stata irta di ostacoli e rallentamenti. Ora, però, c’è la vita vera da affrontare insieme e allora ecco le prime ‘incomprensioni‘, i primi ‘vorrei ma non posso o non è il caso…’. Di cosa stiamo parlando. Beh, di un fantasma che si aggira furtivo tra le pighe delle storie degli innamorati, quello della gelosia…

Leggi anche: Lavinia e Alessio, c’è già una grossa novità dopo la scelta a UeD: la svelano insieme





Lavinia ammette i primi problemi per la gelosia di lui

Lavinia Mauro e Alessio Corvino si mostrano felici e contenti sui social, mentre fanno colazione, si abbracciano, si strusciano e insomma, si amano, a quanto pare. Già, a quanto pare è da sottolineare, perché proprio l’ex tronista ha candidamente confessato, a circa un mese dalla scelta di UeD, che qualche problemino c’è.

“Qualora si presentano del piccoli diverbi – le parole di Lavinia al magazine di Uomini e Donne – la buttiamo sul ridere, anche perché la maggior parte delle colpe è colpa della gelosia di Ale“. E dire che quella più gelosa, durante il percoso nel programma, era sembrata proprio la tronista che era andata letteralmente in escandescenze a seguito delle segnalazioni di Alessio beccato con qualche amica. D’altra parte pure l’ex corteggiatore ha riconosciuto di essere geloso.

Alessio ha anche aggiunto di essere geloso “nei giusti limiti“. Che poi ognuno possa avere i propri, di limiti, beh questo è tutto un altro discorso. Nel frattempo i due hanno annunciato che presto saranno ospiti in un noto programma televisivo sempre di Canale 5. Stiamo parlando di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. L’appuntamento, per chi volesse seguire i due piccioncini appena usciti da UeD, è per domenica 30 aprile a partire dalle 16:30.

“Perché si lasceranno presto”. UeD, rivelazione choc su Alessio e Lavinia subito dopo la scelta