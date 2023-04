È passato pochissimo da quando Lavinia Di Mauro ha scelto Alessio Corvino che già sembra ci sia qualcosa che non torni: secondo alcuni fan di Uomini e Donne la loro relazione potrebbe infatti naufragare molto presto. C’erano voluti sette mesi per arrivare alla scelta salutata in maniera entusiasta dentro e fuori lo studio. Scrive un utente sulla pagina social ufficiale del programma: “Entrambi mai banali. La felicità ascosta dal broncio”.



“Confuso con il disinteresse, una rara foto da bambino col sorriso e chiedimi se sono felice. Lavinia e il legame famigliare a fare da cornice. Una mamma così la vorremo avere tutti. Complice, amica. Ammettiamolo! Un dettaglio? Non ferire le persone. Le scuse, la lettera e l’abbraccio forte verso la non scelta, quanti si lasciano così. A volte non servono parole ma gesti”.

Uomini e Donne, segnalazioni su Lavinia Di Mauro e Alessio Corvino



E ancora: “Alessio Corvino, rosso furbetto ma con principi diffusi dalla famiglia con corazza in protezione prima di lasciarsi andare. La scomparsa del padre a fortificarlo maggiormente per un senso di appartenenza ma soprattutto di libertà, terza componente fondamentale nella vita. Tre belle persone, e in questo caso l’Amore con la A maiuscola come vorrebbe marchesina Lavinia a farla da padrona”.



L’amore che muove tutto. L’amore che secondo alcuni fan di Uomini e Donne potrebbe presto finire tra Lavinia Di Mauro e Alessio Corvino. A convincere che la storia potrebbe non avere lunga vita le segnalazioni che a più riprese sono arrivate in studio su Alessio. Segnalazioni che non si fermano neppure (e sono state fatte arrivare a Lavinia) ora che la scelta è stata fatta e che foto di baci e abbracci sembrano allontanare le nubi nere.



Sulla questione, a sorpresa, è intervenuto Gianni Sperti: l’opinionista è convinto che alla fine tutto andrà per il meglio: “Manchi già Lavinia e mi mancheranno anche le segnalazioni di Alessio”, ha scritto Gianni Sperti sui social subito dopo la scelta finale della tronista a Uomini e donne. Una benedizione in piena regola e un calcio alle critiche. Ma Uomini e Donne ci ha insegnato che i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.