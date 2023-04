Federico Carola dopo UeD, a poco dalla scelta in studio le cose procedono a gonfie vele. E ora esultano per la scelta dell’altra tronista, Lavinia, che come abbiamo visto in una delle ultime puntate è uscita dal programma con Alessio Corvino. Che dopo averla fatta penare un po’ le ha risposto di sì e si è scatenata una pioggia di petali sopra le loro teste.

Alla scelta di Lavinia erano ospiti anche Federico e Carola, che hanno ufficializzato il loro amore davanti alle telecamere di UeD il mese scorso. È anche scattato un selfie dei 4 protagonisti del dating show di Maria De Filippi nei camerini.

Federico Carola dopo UeD, la decisione

Nei camerini degli studi di Cinecittà sono arrivate le congratulazioni di Federico e Carola alla nuova coppia di UeD. Entrambi hanno detto che Alessio Corvino è sempre stato il loro preferito perché li vedevano proprio bene insieme.

Poi, prima di salutarsi, l’annuncio. I due, infatti, hanno confidato a Lavinia e Alessio (e quindi a tutto il pubblico di UeD) che sono andati a convivere e hanno preso casa a Roma. Li hanno anche invitati a prendere presto un caffè pur specificando che si sono appena trasferiti, quindi c’è ancora un po’ di confusione in casa.

Insomma, anche se insieme da poco Federico e Carola hanno deciso di partire subito in quarta in questa storia d’amore. Probabilmente il motivo principale è la lontananza che avrebbe potuto creare delle difficoltà a lungo termine. Da qui la decisione di prendere casa a Roma, dove già viveva lui.