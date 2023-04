Ieri, martedì 4 aprile, è andata in onda la puntata di UeD in cui finalmente Lavinia Mauro ha fatto la sua scelta. Dopo questi lunghi sette mesi di trono, la giovane ha deciso di uscire dal programma con Alessio Corvino, detto il ‘biondo’. Prima di ciò, Lavinia ha chiamato per primo in studio Alessio Campoli, per confessargli appunto che non sarebbe stata la persona scelta. Gli ha anche donato una lettera da poter leggere fuori dallo studio, senza telecamere, dove gli spiegava le ragioni della sua decisione.

Nonostante la brutta notizia, Alessio Campoli ha comunque deciso di ballare abbracciato a Lavinia per l’ultima volta all’interno dello studio di UeD. In maniera molto tenera hanno quindi deciso di salutarsi in questo modo. Una volta salutato tutti in studio, Alessio si è recato in camerino dove ha deciso di leggere subito lo scritto della tronista Mauro. Ha poi rilasciato le sue prime dichiarazioni a freddo, post scelta.

UeD, dopo la scelta di Lavinia Mauro parla Alessio Campoli

Alessio Campoli ha subito dichiarato di non considerarsi preso in giro da Lavinia Mauro, in quanto l’ha sempre vista una persona troppo buona e sensibile. Ha affermato di essere ovviamente molto dispiaciuto, ma che in fin dei conti si aspettava di non essere la persona scelta per uscire da UeD. L’ex corteggiatore dice: “Avevo già un po’ metabolizzato il fatto che poteva andare così. Arrivavo in studio e vedevo le loro esterne e un po’ mi crollava tutto quello che avevo tirato su nell’esterna o durante la settimana”.

Alessio ‘il moro’ ha poi aggiunto di aver sempre notato durante le esterne tra Lavinia e Alessio Corvino un trasporto diverso. Ha dichiarato di non essere una persona capace di portare rancore verso qualcun altro e di ricordare sempre le cose belle vissute, in quanto pensa sia giusto farlo. Campoli afferma: “Ovviamente mi dispiace non essere uscito da qua con lei, è chiaro. Però penso che una gioia, una soddisfazione anche per me arriverà”.

Ricordiamo che Alessio Campoli partecipò già precedentemente al programma, sempre come corteggiatore. Scese infatti le famose scale per l’ex tronista Angela Nasti, dalla quale fu per altro scelto. I due però appena usciti da UeD non riuscirono a proseguire la storia. La decisione venne presa dalla Nasti, in quanto si dichiarò disinteressata nei confronti di Alessio da un punto di vista caratteriale.