Lavinia e Alessio dopo la scelta a UeD. Sono passati pochi giorni dal “sì” nello studio di Maria De Filippi e dunque l’inizio di quella che entrambi hanno definito “favola” a caldo. Ma sappiamo bene che il programma è registrato, dunque sono settimane che ex tronista e ed ex corteggiatore hanno lasciato il posto che li ha fatti incontrare. Cosa sta succedendo, allora?

Procede a gonfie vele la storia d’amore appena iniziata tra Lavinia e Alessio Corvino. Dopo i primi post pubblicati sui rispettivi social, la nuova coppia ‘sfornata’ da UeD si è raccontata alle pagine del magazine del programma e aggiornato i fan sugli sviluppi.

Leggi anche: “La notizia più bella”. UeD, la scoperta boom dopo la scelta di Lavinia Mauro





Lavinia Alessio dopo UeD, cosa è successo

Intanto, seppure insieme da poco, un primo passo importante è già stato fatto: Lavinia ha presentato Alessio ai suoi genitori. “Anche se ero tanto agitata all’idea (molto più di Alessio) è andato tutto benissimo”, ha spiegato l’ex tronista aggiungendo che “anche papà ha approvato la mia scelta”.

“Tra di loro c’è stato subito un gran feeling e hanno chiacchierato molto.” Quindi il commento sulle presentazioni in famiglia di Alessio. Ha spiegato di essere stato accolto con grande gioia non solo dalla mamma di Lavinia, che aveva già conosciuto, ma anche da sua sorella e dal suo papà: “È andato tutto benissimo!”, ha aggiunto l’ex corteggiatore.

Ma c’è un ‘problema’: la lontananza. Dopo UeD Lavinia e Alessio stanno pensando a come gestirla perché lei vive a Roma, lui a Caserta. Stanno quindi già pensando alla convivenza? “Per ora non abbiamo ben capito come organizzarci, ma di certo faremo spesso avanti e indietro a turno e poi capiremo come essere più ‘concreti’”, ha detto lei. E lui: “Faremo la spola tra Roma e Caserta… è tutto da costruire”.