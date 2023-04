A Uomini e Donne diversi giorni fa c’è stata la scelta di Lavinia Mauro, che ha deciso di fidanzarsi con Alessio Corvino. E ora ha tirato fuori una notizia relativa a Maria De Filippi, che finora era stata tenuta nascosta. Non stiamo parlando di segreti inconfessabili, ma senza ombra di dubbio la conduttrice televisiva è conosciuta per essere molto imparziale. Ma ora ha anche fatto un gesto molto importante nei confronti della nuova coppia, che ha commosso sia l’ex tronista che l’ex corteggiatore.

A proposito degli ex volti di Uomini e Donne, Lavinia Mauro oltre a soffermarsi adesso su Maria De Filippi ha fatto un passo decisivo con il suo partner. Ha infatti presentato Alessio ai suoi genitori. “Anche se ero tanto agitata all’idea (molto più di Alessio) è andato tutto benissimo”, ha spiegato l’ex tronista aggiungendo che “anche papà ha approvato la mia scelta. Tra di loro c’è stato subito un gran feeling e hanno chiacchierato molto”. Ma vediamo cosa ha dichiarato la giovane al settimanale Nuovo.

Leggi anche: Lavinia e Alessio, c’è già una grossa novità dopo la scelta a UeD: la svelano insieme





Uomini e Donne, cosa ha detto Lavinia Mauro su Maria De Filippi

Il sito Blastingnews ha quindi ripreso le importanti dichiarazioni, rilasciate dalla ragazza al settimanale di Riccardo Signoretti. La sua avventura a Uomini e Donne è indimenticabile, infatti Lavinia Mauro non potrà mai smettere di dire grazie a Maria De Filippi per l’opportunità che le è stata concessa. Innanzitutto lei ha svelato che la relazione sta andando avanti senza intoppi, quindi il feeling aumenta di giorno in giorno e il futuro davanti a loro sembra essere alquanto positivo.

Non c’è ancora intenzione di andare a convivere, infatti Lavinia ha detto che si vedranno ovviamente tantissimo ma viaggeranno e quindi non saranno sotto lo stesso tetto. Ma a fare piacere all’ex tronista è stato l’atteggiamento di Maria De Filippi, che ha apprezzato la nascita di questa coppia: “Maria è una donna straordinaria, cui va la mia più profonda gratitudine per avermi permesso di realizzare il sogno più grande. Lei è stata felice per noi e ci ha dato la sua benedizione: questa è la cosa più importante”.

Sebbene pubblicamente la padrona di casa di UeD non si esponga sulle nuove coppie che si formano, in privato si è congratulata con Lavinia e Alessio Corvino e ha augurato loro sicuramente un futuro che sia caratterizzato dalla felicità e dall’amore.