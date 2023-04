Il matrimonio, ora un figlio: la coppia nata a UeD allarga la famiglia. Solo poche settimane fa, a tre anni dalla scelta nello studio di Maria De Filippi, i due sono convolati a nozze a Rabat, in Marocco. E proprio in quell’occasione molti avevano notato un pancino sospetto. Anche Deianira Marzano aveva lanciato la bomba di gossip ma ora quel sospetto è diventato una certezza: l’ex tronista è in dolce attesa, come ha fatto sapere attraverso un post pubblicato su Instagram.

Un post lunghissimo in cui l’ex UeD ora incinta del primo figlio ricorda che sì, tra tanti alti e bassi, insieme al marito ha superato “tante difficoltà” tra cui “litigi e separazioni”. Difficoltà che sono state affrontate e poi superate e grazie alle quali il loro rapporto, che in questi anni non è stato certo immune da crisi e presunte tali, si è consolidato.

Leggi anche: “Si sono sposati”. Nozze per i vip di Canale 5: l’insolita cerimonia organizzata in pochi giorni





UeD, primo figlio in arrivo per la coppia

“Avevamo bisogno di un qualcosa di ancor più bello, di un segno, qualcosa di superiore. E sei arrivato tu, il nostro baby”. Sono parole che Sara Shaimi affida a Instagram, sotto la foto con Sonny Di Meo e l’ecografia che annuncia la gravidanza. Ha sognato molte volte di avere un figlio ed era da più di un anno che ci sperava.

Ex tronista ed ex corteggiatore hanno pubblicato lo stesso post sui rispettivi profili. Entrambi ammettono di provare un mix di emozioni, tra cui confusione, paura e smarrimento in questo momento ma soprattutto “tanta tanta gioia”. Un annuncio, questo dell’attesa del primo figlio, che arriva poco dopo quello del matrimonio degli ex UeD.

E dire che pochi scommettevano su questa coppia che, come detto, ha vissuto non pochi momenti ’no’. L’amore, evidentemente, è stato più forte di tutto e a marzo 2023 hanno deciso di sposarsi. A Rabat e con rito marocchino, viste le origini di lei. Un matrimonio a sorpresa per tanti, quindi, e che, a quanto si dice in rete, sarebbe stato organizzato velocemente per la gravidanza di Sara Shaimi.