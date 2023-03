Lo avevano annunciato alcuni giorni fa e ve lo avevamo anticipato anche in un precedente articolo, ora finalmente i due vip di Canale 5 sono convolati a nozze. A confermare tutti è stata lei, che ha pubblicato diverse foto della cerimonia sul suo profilo Instagram. Un momento indimenticabile per la coppia, che ha giurato amore eterno. Parliamo di Sara Shaimi, che si è unita in matrimonio nelle scorse ore. Precisamente il sì c’è stato nella giornata di domenica 5 marzo, alla presenza di parecchi invitati.

Molto suggestiva la festa organizzata da Sara Shaimi per celebrare al meglio questo matrimonio. Tra l’altro, si sono sparse diverse voci che la darebbero anche in dolce attesa, sebbene in questo caso non siano sopraggiunte ancora notizie ufficiali. A riferire tutti i dettagli del lieto evento ci hanno pensato Gossip e Tv e Fanpage, con quest’ultimo che ha posto l’accento sulla spettacolare e insolita cerimonia. Andiamo a scoprire insieme cosa hanno fatto in uno dei giorni più belli della loro vita.

Sara Shaimi, matrimonio celebrato il 5 marzo

Per festeggiare al meglio, Sara Shaimi ha deciso che il suo matrimonio fosse celebrato rispettando la tradizione del Marocco. Infatti, le nozze hanno avuto luogo nella capitale marocchina Rabat e per l’occasione lei e suo marito hanno indossato degli abiti rappresentativi. Hanno prestato moltissima attenzione a tutti i particolari, infatti è avvenuto il classico taglio della torta nonché meravigliosi balli che hanno coinvolto anche gli invitati. Lei ha origini del paese africano e non poteva non rendere omaggio alla sua nazione.

Il neo coniuge di Sara Shaimi è Sonny Di Meo, con il quale aveva avuto delle incomprensioni fino ad arrivare alla rottura. Poi è tornato il sereno e ora addirittura si sono sposati. La sposa ha indossato tre vestiti differenti e anche lui ne ha cambiati due. Marito e moglie sono entrati sulla struttura in legno caratteristica del Marocco, ovvero l’amaria. Il sito Gossip e Tv ha inoltre confermato le indiscrezioni, che farebbero riferimento ad una gravidanza in corso da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Ecco quanto riferito su Sara, che aspetterebbe un bebè: “Ormai è evidente che Sara Shaimi sia incinta e per questo avrebbe deciso di sposare in fretta e furia il suo Sonny”. La prossima estate potrebbe venire alla luce il primo figlio o la prima figlia della coppia.