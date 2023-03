Notizia a dir poco insolita e pazzesca sulla coppia vip, che si è sposata meno di un anno fa. Ma non c’è stata grande soddisfazione e ora hanno voglia di rifare tutto daccapo per rendere questo evento indimenticabile in senso positivo. Parliamo di Brooklyn Beckham, che sarebbe pronto a unirsi in matrimonio per la seconda volta con la sua dolce metà. Purtroppo ci sono stati problemi nella prima cerimonia e per questa ragione lui e sua moglie starebbero correndo ai ripari per recuperare quanto successo.

Brooklyn Beckham è felicemente sposato e il suo matrimonio lo rende molto allegro, ma i fiori d’arancio in sé non sono stati grandiosi per ciò che è successo intorno a esso. In particolare a parlare a Closer è stata la sposa, che ha polemizzato non poco. Fonti vicine a lei hanno fatto sapere: “Lei era tutt’altro che soddisfatta del matrimonio e dell’accordo con i tre diversi wedding planners. E ora associa l’evento a litigi, problemi e tensioni. Ha detto al marito di sentire che la vicenda ha avuto un impatto negativo sulla loro relazione”.

Brooklyn Beckham pronto al matrimonio bis: il motivo

Il figlio di David Beckham, Brooklyn Beckham, potrebbe unirsi tra non molto in matrimonio, dando vita alle nozze bis. Le fonti vicine a loro hanno anche aggiunto: “L’impatto negativo si ripercuote tutt’oggi, ha addirittura affermato di avere problemi a guardare le foto del matrimonio (costato 3 milioni di sterline n.d.r.). Le fanno venire in mente solo ricordi drammatici, notando l’evidente tensione tra i due. Dovrebbero sposarsi nuovamente in occasione del primo anniversario di nozze”.

A ragionare così sarebbe stata la moglie Nicola Peltz, ma c’è anche di più perché il papà di lei avrebbe commentato: “Si è trattato di uno spettacolo di me***“. Inoltre, il matrimonio potrebbe permettere alla giovane di chiarire i rapporti con Victoria Beckham, infatti non andrebbe d’accordo con la suocera. Brooklyn lavora come modello e fotografo ed è nato a Londra nel 1999. Sta insieme a Nicola dal 2020, mentre il 9 aprile del 2022 ci sono state le nozze nella villa di Palm Beach della famiglia della sposa.

Nicola Peltz, classe 1995, è un’attrice americana figlia del miliardario Nelson Peltz. Al cinema ha recitato nei film Holidate, Back Roads, Our House e Transformers – L’ultimo cavaliere per nominarne alcuni. Ha preso parte anche al videoclip della canzone 7 Things di Miley Cyrus.