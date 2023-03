La notizia è di quelle pazzesche e sta facendo sobbalzare dalla sedia milioni di telespettatori di Uomini e Donne. Due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi stanno per convolare a nozze, ma c’è anche di più: infatti, la cerimonia è prevista tra pochissimi giorni, quindi sono stati abili a tenere tutto in gran segreto. E ci sarebbe anche un’altra notizia bomba, legata alla presunta gravidanza di lei. Parliamo di Sara Shaimi, che sta per unirsi in matrimonio con una vecchia conoscenza del programma.

Una vera e propria bomba colossale e anche inaspettata. Nessuno aveva immaginato che Sara Shaimi potesse subito salire all’altare e quindi unirsi in matrimonio con lui. La giovane si era lasciata con colui che diventerà suo marito e lo avevano fatto anche in un modo non propriamente amichevole, dato che lei si era arrabbiata non poco. Ma adesso tutte le incomprensioni sono state messe alle loro spalle, con Amedeo Venza e Deianira Marzano che hanno rivelato dettagli parecchio interessanti.

Sara Shaimi si sposa: matrimonio con l’ex UeD

I due influencer hanno quindi sganciato la bomba su Sara Shaimi, pronta per il suo inatteso matrimonio. Non si sa se abbia organizzato il lieto evento in pochi giorni o se l’avessero già programmato tempo fa, tenendo la notizia più che segreta. Ma l’unica certezza che abbiamo, dato che le anticipazioni di Venza e Marzano sono state confermate dall’ex tronista di UeD sul suo profilo Instagram, è che domenica 5 marzo ci saranno i fiori d’arancio. E non sarebbe da escludere nemmeno l’arrivo imminente di un bebè.

Dunque, Sara Shaimi si sposerà con Sonny Di Meo tra qualche giorno: “Sara e Sonny si sposano!!! Il matrimonio avverrà domenica 5 marzo! Auguroni”. E Deianira ha aggiunto: “Che bello e ci sarà anche una dolce sorpresa“. Per il sito Gossip e Tv potrebbe trattarsi di Sara incinta, che diventerebbe dunque mamma. Ma non sarebbero da escludere a priori anche altre opzioni come quella inerente un nuovo lavoro. Non resta che attendere domenica prossima per vedere le immagini della cerimonia e per scoprire quale sarà questo annuncio.

Nel gennaio scorso sempre Deianira Marzano, senza svelare esplicitamente i loro nomi, aveva confermato la pace tra Sara e Sonny: “Vi preannuncio che una coppia che si era lasciata è tornata insieme, ma per ora manterranno la privacy. Poi ci saranno belle sorprese, stay tuned. Vi do un piccolo indizio: ‘Io e lui eravamo ai ferri corti'”.