Un’altra coppia famosa si è sfasciata e non sembrano esserci possibilità di una ricucitura dei rapporti. La notizia è arrivata da fonti molto attendibili e hanno deluso non poco migliaia e migliaia di fan. Questi ultimi stavano sognando il matrimonio dei due, dato che circa un anno fa c’era stata la proposta ufficiale, invece si è materializzato l’evento peggiore con la rottura del legame amoroso. Parliamo di Avril Lavigne, che non ha più un fidanzato, essendosi lasciata proprio in questi giorni difficili per loro.

Come detto poco fa, Avril Lavigne era pronta col suo fidanzato a convolare a nozze ma hanno poi improvvisamente capito che non stessero più bene insieme e la decisione finale è stata quella di separarsi. Hanno adesso intrapreso delle strade differenti e addirittura si è vociferato che lei sia già uscita insieme ad un altro uomo. Comunque a sganciare la bomba gossip è stato People, che ha contattato una persona vicina all’ex coppia, che ha confermato l’addio ufficiale della donna al suo partner.

Avril Lavigne non ha più un fidanzato: “L’addio prima del matrimonio”

Come riferito da una fonte interpellata da People, Avril Lavigne non ha più un fidanzato e ora sarebbe single: “Negli ultimi due mesi si sono lasciati e rimessi insieme, ma ora non sono più una coppia“. Eppure una persona molto vicina a quello che sarebbe l’ex dolce metà della cantante ha detto: “Erano fidanzati fino a tre giorni fa, ma poi lui è partito per il tour, quindi se è cambiato qualcosa tra loro è una novità anche per lui”. Ma le indiscrezioni sono forti e la separazione sembra che ci sia stata davvero.

Avril Lavigne non sarebbe più legata al cantante Mod Sun, con il quale formava una coppia dal gennaio di due anni fa. Nell’aprile del 2022 c’era stata la proposta di matrimonio da sogno nella capitale della Francia, Parigi, ma la data dei fiori d’arancio non era mai stata comunicata. E ora pare proprio che le nozze non si celebreranno. Lei, classe 1984, è originaria del Canada ma ha la cittadinanza transalpina. La sua popolarità è esplosa nel 2002, grazie alla canzone Complicated. Tantissimi i premi conquistati nel corso della sua carriera.

Mod Sun, classe 1987, è un cantautore americano che è stato batterista dei Four Letter Lie e degli Scary Scaring Kids. Tra l’altro con la stessa Avril ha lavorato più volte, quindi oltre ad un rapporto privato, hanno condiviso delle esperienze professionali. Per chiudere, People ha anche scritto che lei è stata beccata all’interno di un ristorante con il rapper Tyga, ma sarebbero solamente amici.