Notizia meravigliosa data dal vip, che ha voluto condividere sul suo profilo Instagram un video meraviglioso sulla proposta di nozze fatta alla sua dolce metà. Il giovane ha preparato tutto nei minimi dettagli e ha sorpreso positivamente la sua dolce metà, che non poteva far altro che rispondergli di sì. Il loro amore è straordinario e già impreziosito dalla nascita della prima figlia. E tra pochi mesi arriverà anche il secondo bebè, come annunciato pochi giorni fa. Parliamo di Lautaro Martinez, che è ad un passo dal matrimonio.

Lautaro Martinez ha chiesto alla sua amata di unirsi in matrimonio con lui e la risposta è stata immediatamente affermativa. Sull’arrivo di un altro figlio i due avevano scritto: “Non vediamo l’ora di avere un’altra piccola persona per rallegrare le nostre giornate e portare più gioia nella nostra casa. Sono più di quanto avessi mai sognato. Li amo per sempre”. Ma vediamo ora cosa ha organizzato per rendere speciale la loro giornata, visto che la location è stata caratterizzata da una vista stupefacente.

Lautaro Martinez per chiedere alla sua futura moglie di sposarsi e quindi di organizzare al più presto il loro matrimonio ha scelto un ristorante, situato nella città di Milano. Il locale ha la vista sul capoluogo lombardo e lui ha chiesto la mano alla ragazza in seguito ad una cena romantica. Presenti tanti petali rossi e un musicista e nel filmato pubblicato si è visto lui mettersi in ginocchio e farle la proposta con tanto di anello. Bellissime le dediche fatte da entrambi i protagonisti di questo momento da sogno.

Il calciatore dell’Inter e della nazionale argentina ha scritto: “Il tuo sì custodito per tutta la vita nel mio cuore. Per sempre dalla tua mano, ti amo”. E la futura moglie Augustina Gandolfo ha reagito così: “Condividere il resto della mia vita con te, con la nostra famiglia, vederci crescere e imparare insieme, continuare a proiettarci e accompagnarci per sempre è il mio desiderio più grande. Come posso non dire di sì? Spero sia per tutta la vita! Ti amo con ogni piccola parte di me, grazie per esserti preso cura di me così tanto”.

Lautaro Martinez, 25 anni, gioca nell’Inter dal 2018. Negli ultimi Mondiali, si è laureato campione con l’Argentina contro la Francia. Augustina Gandolfo è nata nel 1998 e lavora come modella nonché fashion blogger. Stanno insieme da ormai cinque anni e nel 2021 hanno accolto in famiglia la primogenita Nina.