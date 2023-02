Notizia meravigliosa per il vip italiano, che ha atteso 9 lunghi mesi questo momento emozionante. E alla fine ha annunciato immediatamente la notizia a tutti i suoi follower. Ha infatti pubblicato la prima foto della sua bambina, venuta alla luce nelle scorse ore in seguito al parto della sua adorata moglie. L’immagine ha immortalato proprio la coniuge in compagnia della neonata, che lo ha reso la persona più felice del mondo. Parliamo di Gianmarco Pozzecco, diventato papà per la prima volta in assoluto.

Mai prima d’ora aveva quindi assaporato queste emozioni, ma ora Gianmarco Pozzecco può farsi finalmente chiamare papà. Subito dopo aver comunicato a tutti il lieto evento, sono arrivati a migliaia i like e i messaggi di auguri. Infatti, lui è molto seguito e amato nel suo ambito professionale e anche chi lo ha alle sue dipendenze è esploso di gioia, dedicandogli un post sulla pagina Instagram ufficiale. Bellissimo anche il nome scelto dai neo genitori, che hanno chiamato la piccola col nome di Gala.

Gianmarco Pozzecco è diventato papà

L’Italia dello sport è in festa per questa novità nella vita privata di Gianmarco Pozzecco, diventato papà per la prima volta a 50 anni. Lui recentemente aveva fatto una bellissima dichiarazione, come ricordato dal sito di Repubblica: “Quando nascerà mia figlia avrò 13 figli“, visto che lui considera tali anche i suoi ragazzi che allena da ormai un bel po’ di tempo. La moglie si chiama invece Tanya ed è originaria della Spagna. Tra l’altro, le loro nozze si sono celebrate circa due anni fa con una cerimonia riservata.

La donna, che è della città di Valencia, ha sposato Gianmarco Pozzecco nel 2021 a Formentera alla presenza di circa 10 invitati. Questa decisione era stata presa anche per rispettare le disposizioni anti-Covid, che lo costringevano a fare una selezione delle persone. Come scritto dalla Gazzetta dello Sport, in passato il commissario tecnico della nazionale italiana di basket aveva parlato benissimo di Formentera: “Ho preso qui la residenza e mi sposterò solo per lavoro. Trascorrerò qui il resto della mia vita”.

Gianmarco Pozzecco, nato il 15 settembre del 1972, è un ex cestista italiano e attuale ct dell’Italbasket. Quest’ultima ha commentato così la notizia relativa alla nascita di Gala: “Benvenuta, complimenti a mamma Tanya e a papà Gianmarco per la nascita della loro prima figlia”. Pozzecco allena la nazionale azzurra dal 2 giugno del 2022.