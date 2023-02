La notizia più bella per Luca Argentero e Cristina Marino è arrivata poco fa. Non è giunta dai diretti interessati, bensì dal magazine Chi che l’ha voluta dare in anteprima sul suo profilo Instagram ufficiale. Gioia enorme per la coppia di attori italiani, che hanno allargato la loro famiglia. Sì, sicuramente avete già capito di cosa stiamo parlando: le ultime voci hanno riferito che sarebbe venuto alla luce il secondo figlio, ovvero il fratellino della primogenita Nina Speranza. E la festa dei fan può iniziare.

Sebbene sia Luca Argentero che Cristina Marino abbiano optato finora per il silenzio, visto che presumibilmente si stanno godendo il grandissimo momento nel loro privato, il magazine diretto da Alfonso Signorini ha anticipato i tempi e anche la coppia rivelando a tutta l’Italia l’avvenuto parto della donna. Che ha dato alla luce un maschietto. Se sul sesso non c’erano dubbi, non si erano però mai sbilanciati sul nome del piccolo, che adesso è però venuto fuori proprio dopo la sua nascita.

Luca Argentero e Cristina Marino, nato il secondo figlio: come si chiama

Immediatamente i fan di Luca Argentero e Cristina Marino sono esplosi di felicità per la notizia dell’arrivo del secondogenito. In attesa di saperne di più direttamente dai due neo genitori, Chi Magazine ha voluto dare una chicca in esclusiva svelando il nome del bimbo appena nato. Intanto, gli ammiratori degli attori hanno commentato: “Congratulazioni”, “Auguroni”, “Tantissimi auguri ai genitori e auguroni al piccolo”, “Benvenuto al mondo piccolino”, “Tanti auguri a Luca e Cristina e alla sorellina Nina”.

Questo il post su Luca Argentero e Cristina Marino: “Luca Argentero e Cristina Marino: è nato il secondo figlio. Secondo indiscrezioni, il nome dovrebbe essere Noè Roberto“. Certamente molto particolare il nome scelto dalla coppia e, per onore di cronaca, c’è anche chi ha storto il naso per questa scelta personale dei genitori. Ma ora non è tempo di pensare alle polemiche per loro, che staranno festeggiando alla grande il fatto di essere diventati genitori bis. Si attendono loro commenti nelle prossime ore.

Luca Argentero e Cristina Marina, che si conoscono ormai da circa 8 anni, si sono sposati il 5 giugno del 2021. Il 20 maggio del 2020 avevano accolto in famiglia la prima figlia Nina Speranza. E ora c’è anche Noè Roberto, quindi sono diventati quattro.