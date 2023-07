Prosegue a marce ingranate (e passo molto spedito) l’organizzazione per la nuova edizione del Grande Fratello Vip; Alfonso Signorini sembra aver scelto il nome della prima opinionista chiamata a sostituire Sonia Bruganelli. Così mentre si attende il nome della seconda con Orietta Berti che, a sua volta, ha deciso di chiudere con il programma dopo appena una stazione. La cantante aveva spiegato anche il motivo: “Ho altre offerte”. A fare chiarezza, poi, ci aveva pensato Tv Blog: “Orietta Berti sarà uno dei coach della nuova edizione di Io Canto”.

“Il programma di Gerry Scotti tornerà su Canale 5 a settembre dopo anni di assenza e sarà trasmesso domenica sera in prima serata. Dunque, sarà impossibile per la voce di “Quando ti sei innamorato” poter adempiere ad entrambi gli impegni e partecipare anche al Grande Fratello Vip”. Il dubbio riguarda chi arriverà al suo posto dopo che è saltato il nome di Giulia Salemi.





GF Vip 8, Paola Barale possibile nuova opinionista del programma

Intanto al posto di Sonia Bruganelli sembra certo l’arrivo di Paola Barale. Un arrivo a sorpresa che smentisce anche le intenzioni della presentatrice che anni fa aveva così commentato la possibilità di prendere parte ad un reality, in qualsiasi veste: “Grande Fratello Vip? Me lo chiedono di continuo, mi offrono anche grandi cifre. Non sarò mai ricca. Certo mi piace la bella vita”.

“Ed è importante essere tranquilli quando, per esempio, si sta male e ci si deve curare. Ma so gestire il denaro e la mia felicità è più importante. I reality non hanno dei bei contenuti”. A lanciare l’indiscrezione su Paola Barale è stato Alberto Dandolo: ‘Chi prenderà il posto della fu signora Bonolis? Circola con insistenza il nome di Paolina Barale. L’accordo non è chiuso ma gira che ti rigira…’”.

Ma che edizione sarà? Lo svela Alfonso Signorini: “Avremo un’edizione mix, tra vip e nip. Ma i vip saranno famosi, facce note, la gente non dovrà chiedersi ‘ma questo qui chi è?’. I nip saranno veri nip, gente comune della strada, i vicini di casa. Non vogliamo star del web e dei social”.