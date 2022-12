L’ultima puntata, la più attesa, quella che decreterà il vincitore di Ballando con le stelle. Mancano poche ore, poi tutto sarà compiuto e anche lo show di Milly Carlucci avrà un vincitore. i prospetta un grande show per la finalissima di sabato 23 dicembre. Per l’occasione, come anticipato da TvBlog, a scendere in pista come ballerino per una notte è un grande nome della musica italiana: Riccardo Cocciante.

Il cantante sarà protagonista del talent show di Rai 1 per celebrare i vent’anni di Notre Dame de Paris, uno dei musical più conosciuti della storia del teatro italiano, da lui composto e andato in scena per la prima volta in Italia nel 2002. Cocciante si esibirà anche con alcuni dei suoi più grandi successi musicali. C’è grande curiosità ne capire cosa porteranno in pista le sette coppie di finalisti. Iva Zanicchi e Samuel Peron si cimenteranno con un paso doble. Il ballerino ha spiegato: “Abbiamo fatto tutto, mancava solo il paso doble”. “Sì, li ho fatti tutti. Male ma li ho fatti”, ha commentato la cantante.

Ema Stokholma, spoiler di Andrea Delogu sull’esibizione a Ballando

Rosanna Banfi e Simone Casula balleranno sulle note dei loro cavalli di battaglia “tango e valzer”. I brani scelti sono “La Cura” di Franco Battiato e “L’amore è una cosa semplice” di Tiziano Ferro. Luisella Costamagna e Simone La Rocca sono la coppia ripescata: “Non so più cosa inventarmi”, ha detto la giornalista. “Sarà un pezzo che guarderete e il primo gennaio vi iscriverete a scuola di ballo”, ha proseguito il ballerino.

Gabriel Garko vuole partecipare e vuol farlo da protagonista: “Stiamo preparando una bella cosina. Una bella sorpresa”. Ema Stokholma e Angelo Madonia hanno evitato di svelare anticipazioni. Al loro posto ci ha pensato Andrea Delogu con un post su Twitter: “Ho visto le prove di @emastokholma e @angelomadonia8 per domani. Credo sia porno, cioè son quasi sicura che il ballo di domani sia già su XNXX. Sicura!”. Per la coppia favorita alla vigilia una performance ad alto tasso di sensualità.

Nel corso di Ballando Segreto, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu non si sono sbilanciati riguardo ciò che faranno durante la finale di Ballando con le stelle. Anche Alessandro Egger e Tove Villfor hanno preferito mantenere il segreto su cosa faranno durante la finale di Ballando con le stelle. Insomma per conoscere tutti i dettagli sulle performance dei finalisti di Ballando non resta che attendere la finalissima del 23 dicembre.