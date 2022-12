Ballando con le stelle, sale l’attesa per la finale. Sabato si chiuderà infatti l’edizione 2022. Un’edizione in cui non sono mancati i colpi di scena, il più grande dei quali legato all’esclusione di Enrico Montesano. Il comico romano, per chi non ricordasse, era stato messo alla porta dalla Rai dopo le immagini circolate che lo riprendevano con la maglia della Decima Mas, chiaro riferimento al regime fascista. A nulla erano servite spiegazioni e scuse con Milly Carlucci costretta a chiudere la porta nonostante un tentativo con i vertici Rai.



Un addio che ha tolto a Ballando uno dei possibili vincitori. Prima del fattaccio infatti il comico sembrava lanciatissimo. Uscito di scena i rapporti di forza sono cambiati e gli ultimi sondaggi rivelano una vera sorpresa. Nelle scorse ore infatti, Ema Stokholma è stata in grado di scalzare i due colleghi, conquistandosi la prima posizione come più probabile vincitrice.

Ballando con le stelle, Ema Stokholma verso la vittoria?



Come riporta il Sussidiario, la dj di origine francese è oggi quotata dagli scommettitori a 1,65. Subito sotto si piazza Alessandro Egger, quotato a 4,50, mentre Gabriel Garko si ferma in terza posizione, quotato a 5,50. Fanalini di coda sono Rosanna Banfi e Iva Zanicchi. La figlia di Lino Banfi e la cantante sono quotate a 33 nel caso dovessero vincere chi ha scommesso su di loro si porterà a casa un bel gruzzoletto.



I progressi Ema sono sotto gli occhi di tutti. Scrive un fa: “Emaaaa ma quanto sei migliorata? Sabato sei stata praticamente perfetta, complimenti! Sei stata la rivelazione di questo Ballando, piano piano abbiamo imparato a conoscerti, attraverso i tuoi racconti. Ci hai fatto emozionare, commuovere, ci hai resi partecipi di questo tuo cammino”.



E ancora: “Le vostre esibizioni sono state uno splendido racconto del vostro percorso, le coreografie che il tuo splendido maestro ha creato sembravano cucite su di te. Hai dentro di te un ritmo speciale che rendeva unico ogni ballo. Per questo ti dico in bocca al lupo per la finale, noi vi sosterremo fino alla fine! Forza!”.