Selvaggia Lucarelli, la rivelazione della giornalista arriva puntuale. Che la si apprezzi o meno, la giornalista italiana e giudice di Ballando è nota per il suo modo diretto di dire le cose. E questo accade anche in previsione di qualche critica e polemica che il suo carattere è solito attirare. Si torna sul ripescaggio delle coppie in gara precedentemente eliminate dal gioco.

La rivelazione di Selvaggia Lucarelli dopo l’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli a Ballando. Com’è noto al pubblico italiano, dopo l’eliminazione la coppia Lorenzo Biagiarelli-Anastasia Kuzmina viene ripescata. Redini della speranza tra le mani, la coppia sfortunatamente perde al televoto contro Luisella Costamagna. Selvaggia Lucarelli non poteva che commentare tutto con alcune riflessioni rese note il giorno dopo la puntata sul profilo social di Instagram. E la giornalista non poteva dunque che tornare a parlare senza troppi filtri a riguardo.

“Comunque siamo davvero diversi, io ieri al posto suo tiravo fuori il lanciafiamme e me ne andavo via facendomi spazio tra la cenere. Lorenzo Biagiarelli sei Gesù”, commenta la compagna del concorrente nuovamente eliminato. E la giornalista ha subito dopo svelato anche i messaggi della chat intrattenuta con un amico a pochi minuti prima dell’inizio della finale di Ballando. Perché il riferimento al lanciafiamme apparso nelle sue stories Instagram? Cosa sarà successo nel dettaglio? Selvaggia Lucarelli ha deciso di rivelarlo condividendo le parole che ha scambiato in chat con l’amico e togliendosi così alcuni sassolini dalla scarpa. (“Guardami!”. Ballando con le Stelle, tensione altissima in studio: Selvaggia perde la pazienza (VIDEO)).

Stando a quanto sottolineato dalla giornalista, pare che i colleghi di giuria siano stati molto più severi con Lorenzo e più tolleranti con altri concorrenti: “Io sono una precisa e mi sono segnata le cose che sono state dette su di lui e nemmeno tutte. Gli è stato detto: presuntuoso, scattoso, succube, freddo senza anima, fidanzato di, che non comunica, senza contenuti che dovrebbe imparare dai contenuti di altri, robottino, uno che prende i voti grazie ai miei follower, orsacchiotto, ragazzotto”. E la giornalista conclude: “Ci mancava solo la rapina a mano armata. Quindi è chiaro che questo tipo di giudizio, che non ha sfiorato nemmeno altri concorrenti che sono stati qui poco educati e volgari, ha investito solo Lorenzo”.

Uno sfogo che poi ha proseguito tirando in ballo anche Iva Zanicchi: “Detto questo, mi dispiace che non sia venuto fuori né Lorenzo per quello che è e né lui per come balla. Questo mi addolora perché alla fine si è preferita una persona che racconta barzellette sporche a un ragazzo pulito. Poi per me Iva Zanicchi può vincere. Io tifo per lo show, però mi dispiace che questo tipo di trattamento sia stato riservato soltanto a lui”.