Ballando con le stelle, tutti contro Selvaggia Lucarelli. Eliminato il compagno della giornalista e la ferita continua a fare male non poco. Nel corso della puntata le tensioni si sono fatte sentire quando lo showdance di Rosanna Banfi con Simone Casula è andato in scena sul palcoscenico. Un’esibizione che ha diviso in due la giuria.

Tutti contro Selvaggia Lucarelli. In coppia Rosanna Banfi e Simone Casula ma l’esibizione non è piaciuta a tutti i giudici di Ballando con le stelle. “Quella clava mi inibisce un po’” sarebbero state le parole di Selvaggia Lucarelli che ha poi aggiunto senza filtri: “Non mi è piaciuta l’esibizione”. Commenti che sono andati incontro alla contrarietà di tutti.

Tutti contro Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle

“Rosanna, è mancata un po’ di agilità, di scioltezza”, ha commentato ancora la giurata. “Ma se ho fatto capriole, ho saltato, sono piena di lividi”, la replica di Rosanna Banfi. “Sì, tu fai sempre un po’ tutto alcune cose ti vengono benissimo ma in questa si vedeva che faticavi un po’ di più”, ha ulteriormente risposto la giornalista italiana. Poi è intervenuto Guillermo Mariotto, con un giudizio altrettanto diretto e senza filtri. (“Con un’altra fidanzata…”. Selvaggia Lucarelli è certa, la bomba su Lorenzo Biagiarelli a Ballando).

“Ragazzi, era orribile. Selvaggia è stata pure carina, ed è tutto dire, ma è stato proprio terribile”, Ivan Zazzaroni non è però stato dello stesso parere. “Avete fatto uno showdance, l’ho trovato molto a tema, quindi direi perfetto” il suo commento. La coppia alla fine è andata incontro all’insufficienza di Mariotto (5) con un risultato comunque accettabile.

Altro colpo di scena a Ballando in merito a Paola Barale: “Ci ho pensato e non solo, sono andata anche dal medico che non mi ha dato l’autorizzazione per ballare e quindi stasera purtroppo non posso ballare”. Così Paola Barale che ha deciso di ritirarsi da Ballando con le Stelle. Ad annunciarlo è stata, durante la puntata di ieri sera sabato 17 dicembre la stessa concorrente, con accanto il suo maestro Roly Maden.