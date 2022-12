“Con un’altra fidanzata…”. Selvaggia Lucarelli è certa, la bomba su Lorenzo Biagiarelli a Ballando

Ballando con le stelle si avvia a percorrere il rettilineo finale. Stasera – sabato 17 dicembre – è prevista la prima finale con i ripescaggi delle coppie eliminate in precedenza. Solo una di loro riuscirà ad accedere alla finalissima del 23 dicembre. Sono sei i finalisti di questa edizione: si tratta di Gabriel Garko, Alex Di Giorgio, Ema Stokholma, Rosanna Banfi, Iva Zanicchi e Alessandro Egger. È stata un’edizione ricca di colpi di scena e di grandi polemiche: su tutti, l’insulto di Iva Zanicchi a Selvaggia Lucarelli, il caso Montesano per la maglietta della X Mas indossata durante le prove, le polemiche tra i giudici.

È già tempo di pronostici. Nei giorni scorsi Alberto Matano, commentatore in studio di Ballando con le stelle, si è espresso e ritiene che il vincitore sarà “Gabriel Garko che è stato un concorrente dal mio punto di vista eccellente”, sono state le parole del giornalista che in questo modo ha anche motivato il suo pronostico. E, intanto, alla vigilia della finale torna a parlare Selvaggia Lucarelli e lo fa sui social tra le storie di Instagram.

Selvaggia Lucarelli, il suo fidanzato “penalizzato a Ballando”

Lo stile è quello acuminato nel dare giudizi senza peli sulla lingua. Le vengono fatte delle domande e lei risponde a modo suo, senza risparmiarsi. Non poteva mancare una domanda sul suo fidanzato, lo chef Lorenzo Biagiarelli, che ha partecipato a questa edizione di Ballando ed è stato eliminato qualche puntata fa. La domanda da parte dei follower è diretta: “Con quale ballerino o ballerina avrebbe avuto più possibilità Lorenzo di arrivare in finale?”.

La risposta è altrettanto tagliente: “Avrebbe avuto qualche possibilità con un’altra fidanzata”. Insomma Selvaggia Lucarelli è convinta che la partecipazione dello chef sia stata ostacolata dal fatto che fosse suo compagno. Il suo pensiero, come si evince dalle sue parole, è chiaro. E su chi verrà ripescato per la finalissima, l’opinionista si lascia andare a una previsione: “Senza ombra di dubbio Luisella Costamagna”. Proprio con l’ex conduttrice di Agorà, Selvaggia Lucarelli ha avuto da ridire.

Quest’ultima, dopo le difese della Costamagna a Iva Zanicchi, ha ripescato una vecchia intervista andata in onda su Rai 3 nel lontano marzo 2012. Ecco la frecciata: “Questa indimenticabile intervista è la mia idea di conduzione passivo aggressiva, di pregiudizio e di volgarità. Mara Carfagna, non a caso, ne uscì come una fuoriclasse. Anni dopo Mara Carfagna è presidente di un partito e deputato, Luisella Costamagna si ritrova – lei – nel ruolo di showgirl, a difendere la berlusconiana Zanicchi che fa battute sessiste ad altre donne. Quando si dice la nemesi”.