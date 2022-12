Ballando con le stelle si avvia alla conclusione. Rettilineo finale per il dancing show condotto il sabato sera su Rai1 da Milly Carlucci: il 17 dicembre è prevista la prima finale con i ripescaggi. Infatti per le coppie eliminate nelle precedenti puntate c’è la possibilità di venire riammessi in gara. Attualmente in finale ci sono sei concorrenti: si tratta di Gabriel Garko, Alex Di Giorgio, Ema Stokholma, Rosanna Banfi, Iva Zanicchi e Alessandro Egger. Chi vincerà il torneo tra le coppie eliminate avrà la possibilità di giocarsi la finalissima del 23 dicembre.

L’edizione 2022 del programma è stata ricca di colpi di scena e polemiche che hanno coinvolto anche i giurati. Tanto che si è parlato di un possibile abbandono di Selvaggia Lucarelli, la più coinvolta dalle polemiche sia perché è stata offesa da Iva Zanicchi, che per lo scandalo Enrico Montesano, che per gli scontri con Carolyn Smith. Sui social alcuni utenti le hanno direttamente fatto la domanda: “Libero ha scritto che sei pronta per l’addio a Ballando, ma è vero?”. A questo punto Selvaggia Lucarelli non si è tirata indietro e ha risposto a modo suo con grande ironia: “Se l’ha scritto Libero è probabile che abbia già firmato per le prossime 12 stagioni”.

Leggi anche: “Lui e lei dietro le quinte…”. Ballando con le stelle, fuori i segreti. E la concorrente conferma





Alberto Matano, il pronostico su Ballando: “Vince Gabriel Garko”

Ora, però, è tempo dei pronostici alla vigilia della finale. Alberto Matano si è spinto in avanti con un pronostico intervenendo nel programma radiofonico di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101 ‘Facciamo finta che’. Nel corso della chiacchierata si è parlato della prossima finale di ‘Ballando con le stelle’. E l’ex conduttore del TG1 ha voluto dire la sua sul candidato vincitore anche perché è uno dei commentatori più fedeli del programma e ha dimostrato di capirne bene le dinamiche.

“Secondo me vince Gabriel Garko”, ha sentenziato il giornalista della Rai ai microfoni di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. “Sabato c’è la finale di Ballando con le stelle e il 23 c’è la finalissima. Secondo me vincerà Gabriel Garko che è stato un concorrente dal mio punto di vista eccellente”, è stato il commento di Alberto Matano che in questo modo ha anche motivato il suo pronostico.

Quindi è intervenuto Maurizio Costanzo: “A me è dispiaciuto per Luisella Costamagna” e Matano ha replicato: “Sabato ci sarà il ripescaggio, quindi magari la Costamagna potrà rientrare in gara. È stata molto brava e anche sfortunata, speriamo possa rientrare”. Luisella Costamagna e Maurizio Costanzo hanno lavorato insieme per il Maurizio Costanzo Show.