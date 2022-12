Selvaggia Lucarelli è la vera regina di Ballando con le stelle. La giurata sta attirando su di sé l’attenzione in questi giorni: dalle polemiche per l’infelice epiteto di Iva Zanicchi, la giornalista ha preso sempre di più il centro della scena. Poi c’è stata la polemica con Carolyn Smith e quella dopo l’eliminazione del suo compagno Lorenzo Biagiarelli. Quindi il litigio con Guillermo Mariotto che nell’ultima puntata ha provato a scusarsi regalandole il peluche di una scimmia che tiene in mano la paletta con il voto 0.

“Mi scuso con tutto il cuore”, ha detto Guillermo Mariotto. La giornalista dal canto suo ha sottolineato: “Adoro questo tentativo di buttarla in caciara ma io sto ancora aspettando le scuse”. Insomma Selvaggia Lucarelli non ha apprezzato il gesto del coreografo e resta della sua opinione. Nel frattempo sono circolate delle indiscrezioni che vogliono la giornalista lontano da Ballando con le stelle nella prossima stagione.

Ballando, Selvaggia Lucarelli non lascia il programma

Sui social alcuni utenti le hanno direttamente fatto la domanda: “Libero ha scritto che sei pronta per l’addio a Ballando, ma è vero?”. A questo punto Selvaggia Lucarelli non si è tirata indietro e ha risposto a modo suo con grande ironia: “Se l’ha scritto Libero è probabile che abbia già firmato per le prossime 12 stagioni”. Insomma in questo modo dovrebbe aver messo a tacere sul suo futuro a Ballando con le stelle.

In tutti i casi questa edizione di Ballando con le stelle non è stata semplice per Selvaggia Lucarelli, che ha dovuto anche affrontare il lutto per la morte della mamma Nadia. La giornalista ha comunque partecipato alla puntata e Milly Carlucci si è congratulata con lei: “Noi siamo, come dice una canzone, dei clown che sorridono sempre. A volte ci capita di dover essere in pista, qui davanti a tutti voi, anche in momenti molto difficili della nostra vita. Nonostante questo, però, dobbiamo continuare a sorridere…”.

Milly Carlucci si è poi avvicinata alla giurata e ha detto con voce commossa: “Voglio stringere la mano a Selvaggia Lucarelli”. Dopo il gesto della padrona di casa, tutto lo studio si è lasciato andare a un lungo applauso, dopo il quale Milly Carlucci ha poi lanciato la pubblicità. Una volta ripreso il collegamento con la diretta, la conduttrice ha poi annunciato un cambiamento di d’orario per via dei Mondiali di Calcio: “Sarà una puntata anomala ma non meno interessante delle altre” ha precisato a questo proposito la conduttrice.