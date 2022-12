Ballando con le stelle, dopo la lite le più sentite scuse. Durante lo show condotto da Milly Carlucci sono decisamente tanti i colpi di scena. Nel corso dell’ultima puntata protagonisti indiscussi di un acceso confronto sono stati la giornalista Selvaggia Lucarelli e lo stilista venezuelano Guillermo Mariotto. Ecco cosa è successo nelle ultime ore.

Guillermo Mariotto chiede scusa a Selvaggia Lucarelli. Colpo di scena, l’ennesimo, a Ballando con le stelle. Tutto avrebbe avuto inizio da alcune riflessioni mosse da Selvaggia Lucarelli sulle barzellette di Iva Zanicchi che a detta della giornalista sono apparse squallide. La replica dello stilista è arrivata a caldo e queste sono state le parole dette nel corso della puntata.

Leggi anche: “Ecco cosa hanno fatto a Lorenzo”. Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli ci va giù pesante





Guillermo Mariotto chiede scusa a Selvaggia Lucarelli: “Questo è per te”. Ma la giornalista non sembra aver apprezzato il gesto

“La figura della squallida la stai facendo tu perché ti stai comportando con una scimmia arrabbiata per il fidanzato che lancia escrementi a tutti e a tutti costi”. Alla luce di queste parole, Selvaggia Lucarelli ha prontamente replicato a tono: “Mi hai dato della scimmia?”. Poi su Instagram, la giornalista ha ben pensato di scrivere alcune riflessioni definendo quanto accaduto a Ballando: “Quello che è successo ieri è affascinante. Non è neppure cronaca, è illusionismo. Il mondo sottosopra”. (“Lo dico pubblicamente”. Ballando, da Selvaggia Lucarelli rivelazione su una donna del cast).

Dopo il caos, arrivano le scuse del giudice di Ballando. Guillermo Mariotto ha accompagnato le scuse con un regalo alla giornalista, ovvero il peluche di una scimmia che tiene in mano la paletta con il voto 0: “Mi scuso con tutto il cuore”, ha detto Guillermo Mariotto. La giornalista dal canto suo a sottolineato: “Adoro questo tentativo di buttarla in caciara ma io sto ancora aspettando le scuse. Una inutile captatio benevolentiae”.Un gesto, quello di Mariotto, che in ogni caso non sarebbe stato apprezzato dalla giornalista che resta dunque in attesa.

Come in attesa resta anche il pubblico italiano e i fan del programma, alla luce delle ultime indiscrezioni messe in circolo su un probabile abbandono del programma di Selvaggia Lucarelli. A detta di qualche utente, la giurata sarebbe sul punto di lasciare la trasmissione, ma nessuna conferma a riguardo dunque non resta che attendere il verdetto conclusivo che spetterà solo e unicamente alla diretta interessata.