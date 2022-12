Tra i protagonisti di questa edizione di Ballando con le stelle c’è anche Ema Stokholma, la speaker radiofonica che sta letteralmente stupendo il pubblico e la giuria con le sue performance sul palco. Non solo ha scoperto una grande passione per la danza, ma ha anche trovato l’amore. Infatti è nato un feeling particolare con il suo ballerino Angelo Madonia: l’intesa è evidente, non solo in pista. Sul tema i due hanno sempre affermato di andarci coi piedi di piombo, tuttavia nella puntata dello show del 19 novembre Ema Stokholma si è sbilanciata.

Nel video che ha preceduto l’esibizione la conduttrice di Back2Back ha usato parole forti: “Mi imbarazzo perché c’è dell’amore. Posso dirlo? È imbarazzante però posso dirlo. C’è dell’amore, da parte mia c’è”. Ema Stokholma ha proseguito: “Penso sempre che devo stare attenta. La parola ‘amore’ mi fa sentire debole. Lui si lascia più andare, sui sentimenti è più libero. Ho paura di permettere a un’altra persona di farmi stare male”.

Leggi anche: “Non poteva andare peggio”. Milly Carlucci, così non va: la pessima notizia le rovina la giornata





Ballando, lite tra Ema Stokholma e Angelo Madonia

Insomma se non è una dichiarazione vera e propria, ci manca pochissimo. Tuttavia qualche scaramuccia c’è sempre in una coppia, soprattutto nella fase iniziale della frequentazione. Lo ha confermato proprio Ema Stokholma sui social rispondendo ad alcune domande dei follower: ha confermato di avere avuto una lite con Angelo Madonia dietro le quinte di Ballando con le stelle. Inoltre ha aggiunto che nelle prossime puntate restanti del programma di Milly Carlucci farà di tutto per stupire il pubblico e portarsi a casa la vittoria.

“Se venerdì abbiamo litigato? Un po’, ma tu come fai a saperlo?/ Angelo è un po’ severo in sala prove, perché comunque in sala ci sono dei giorni in cui sto proprio zitta, rispondo solo “ok”. Lui mi dice: “Avanti, indietro, passo, passo, indietro, ok? Poi fai questo passo, ok? Vieni su così e fai questo passo qua, ok? Dopo un’ora di ok, vorrei spaccargli la faccia”.

Poi è arrivata la promessa sulle prossime esibizioni a Ballando con le stelle: “Alla prossima puntata spacchiamo, faccio tutta la coreografia sulle punte e alzando un bilanciere, così ho i piedi a punta sempre e la parte sopra che lavora. Quindi sarà una coreografia di danza classica mista a aerobica”. Insomma Ema Stokholma ha tutta l’intenzione di dare battaglia fino in fondo e si candida a essere una delle potenziali vincitrici dello show di Milly Carlucci.