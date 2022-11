“Sì, è amore”. Ballando con le stelle, la coppia non si nasconde più: tutti in piedi per loro

Ema Stokholma, l’amore a Ballando con le Stelle. Da tempo si vocifera di un rapporto particolare tra l’estrosa conduttrice e deejay e il suo insegnante di ballo. Ora arrivano le conferme, anzi la conferma. Ema Stokholma e Angelo Madonia sono stati anche ospiti di Oggi è un altro giorno. La conduttrice Serena Bortone ha provato a indagare per capire cosa bolle in pentola. E qualche ammissione c’è stata eccome. Sentite qua.

“Lo sto testando”, ha detto Ema Stokholma tra le risate dei presenti. Di certo il rapporto va oltre la sala prove di Ballando con le Stelle, considerando come lui si sia spesso occupato anche del suo cane. La conduttrice radiofonica ha comunque spiegato che il suo fidanzato ideale dev’essere una persona della quale potersi fidare. Un elemento imprescindibile in una relazione per lei, considerando il suo passato sofferto: “Servono almeno 7 anni per fidarmi di qualcuno. Lui lo conosco da solo due mesi” ha detto Ema.

Ema Stokholma si sbilancia nell’ultima puntata di Ballando

Già nelle precedenti puntate erano apparsi evidenti il feeling e l’armonia tra i due. Prima di ieri sera, sabato 19 novembre, però, nessuno tra Ema Stokholma e Angelo Madonia aveva voluto definire il loro rapporto. Nel video che ha preceduto l’esibizione la conduttrice di Back2Back ha usato parole forti: “Mi imbarazzo perché c’è dell’amore. Posso dirlo? È imbarazzante però posso dirlo. C’è dell’amore, da parte mia c’è”.

Tuttavia non si può ancora parlare apertamente di una vera e propria relazione. Infatti l’altra metà, Angelo Madonia, ci è andato molto più cauto: “A 38 anni la parola ‘fidanzato’ non me la concedo”. E in fin dei conti la stessa Ema Stokholma ha ammesso che vuole andarci coi piedi di piombo: “Penso sempre che devo stare attenta. La parola ‘amore’ mi fa sentire debole. Lui si lascia più andare, sui sentimenti è più libero. Ho paura di permettere a un’altra persona di farmi stare male”.

Insomma i due si piacciono, ma vogliono andarci piano, senza correre. Dopo la dichiarazione d’amore di Ema Stokholma i giurati di Ballando con le Stelle hanno chiesto a Angelo Madonia una risposta. Lo stesso Alberto Matano lo ha punzecchiato: “Devi rispondere alle parole che ti ha detto Ema. Conosco la situazione ed è per questo che ti invito a parlarne”. Ma il ballerino, apparso piuttosto imbarazzato, non ha voluto sbilanciarsi: “Io sono siciliano. Lei spesso mi chiede come tradurre una parola in siciliano e le rispondo che in Sicilia le cose non si dicono, si fanno”.

