Tu si que vales, Maria De Filippi: outfit super lusso per la finale. Il prezzo delle scarpe è da capogiro

Maria De Filippi, look decisamente stravagante davanti alle telecamere di Tu s’ que vales. La conduttrice pavese non pecca mai in questione di stile e infatti non sarebbe la prima volta per lei di ritrovarsi proclamata a reginetta indiscussa del glamour oltre che degli ascolti. Il look a Tu sì que vales è stato un vero e proprio colpo di scena.

Maria De Filippi con scarpe da ginnastica a Tu sì que vales. Se pensate che anche un paio di scarpe da ginnastica non possa fare la differenza in fatto di stile, vi sbagliate. E Maria De Filippi ne è stata la prova schiacciante. In puntata con tanto di tailleur elegantissimo ma con un dettaglio originale: il vestiario è stato abbinato a un paio di scarpe da ginnastica, ma di lusso, ovviamente.

Maria De Filippi con scarpe da ginnastica a Tu sì que vales: il prezzo da capogiro

Ultima puntata di Tu si que vales: sempre meglio arrivare comodi ma eleganti. Maria De Filippi per l’occasione ha fatto cadere la scelta su un look giocato tra l’eleganza e il casual, senza per questo non badare a capi di lusso. Un bel completo rosa tenue formato da giacca e pantalone abbinato a super comode sneakers. Una scelta dovuta, così pare, anche a un motivo ben preciso. Infatti per l’ultima puntata i giudici del programma sono stati chiamati a fare qualcosa di sorprendente al cospetto di un pubblico da sempre affezionato al programma. (“Torna lui”. UeD, Maria De Filippi prepara il terreno: la notizia è clamorosa).

Per l’ultima puntata di Tu sì que vales, sul palcoscenico anche i giudici pronti ad alternarsi nelle esibizioni e salutare così il pubblico che ha apprezzato il programma fino alla proclamazione del nome del vincitore: un omaggio che ha sollevato anche questioni di pura comodità nel vestiario. Palla presa al balzo da Maria, che senza rinunciare all’eleganza, ha indossato il paio di scarpe da ginnastica, puntando tutto sulla sportività ma con stile inconfondibile. Un addio, seppur momentaneo, al tacco con cui la presentatrice è solita presentarsi al suo pubblico.

Scarpe da ginnastica, è vero, ma non per questo si è badato a spese: l’accessorio firmato Louis Vuitton è costato la bellezza di quasi mille euro, per la precisione 915 euro. Una ‘chicca’ commentata anche su Twitter, che ha visto Maria De Filippi dire addio, almeno per una volta, al suo amato tacco. Una scelta che sembra essere stata apprezzata anche dai fan. E voi cosa ne pensate del nuovo look di Maria De Filippi sfoggiato nel corso della puntata?