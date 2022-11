A Uomini e Donne si prepara un clamoroso ritorno sul trono. Il suo nome è legato al possibile addio di Federico Dainese che potrebbe lasciare perché rimasto senza corteggiatrici. Una stagione maledetta per il trono classico visto che anche Federica Aversano ha deciso di mollare. La tronista infatti aveva raccontato tutte le sue perplessità ed i dubbi che la stanno accompagnando in questo nuovo percorso. “Mi sto dando del tempo. È un’esperienza che sto vivendo a pieno, la sto sfruttando con introspezione. Riconosco di avere dei limiti e delle difficoltà a sorpassarli”.



Al posto di Federica potrebbe arrivare Monica. Mentre al posto di Dainese ecco pronto Andrea Della Cioppa. Chi è? I fan del programma se lo ricordano dalla scorsa stagione. Si era fatto notare alcuni mesi fa corteggiando Veronica Rimondi, che alla fine gli ha preferito il “rivale” Matteo Farnea. Romano dal carattere duro era già stato accostato al cast della trasmissione di Canale 5 l’estate scorsa. Come detto il trono di Veronica non era finito bene per lui.

Uomini e Donne, per il trono pronto Andrea Della Cioppa



Eppure la tronista non aveva lesinato belle parole: “Il nostro percorso qui dentro, per quanto breve, è stato bello intenso. Scontri e confronti ci hanno sempre acceso qualcosa dentro, siamo arrivati a conoscerci piuttosto bene direi. Ti ho sempre visto uomo, maturo, un ragazzo con la testa sulle spalle. Sai quello che vuoi, non mi hai mai fatto mancare nulla”.



E ancora: “Mi hai tolto sempre ogni dubbio. Mi hai sempre dato l’idea di quella persona con cui volevo uscire da qui” ha continuato. “Io non mi sono privata di nulla, come mi hai detto tu, mi sono tolta i dubbi. Arrivati a questo punto della mia strada qui, io devo seguire quello che mi dice la testa e il mio cuore. La direzione non è verso di te” ha concluso.



A queste parole Andrea Della Cioppa era rimasto per qualche secondo in silenzio, poi le aveva fatto i complimenti. “Non mi escono le parole. Forse immaginavi avessi lanciato qualche sedia, non lo faccio perché non lo meriti. Non ci rimango bene, io credo che tu con questa scelta hai confermato le mie sensazioni”.

