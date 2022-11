“Ma come ti viene in mente?”. Tu sì que vales, momenti di imbarazzo per Maria: l’assurda richiesta del concorrente

Tu sì que vales, un momento televisivo indimenticabile. L’edizione 2022 del programma ha il nome del suo vincitore e tra cascate di coriandoli e applausi del pubblico, il vincitore della ‘Scuderia Gerry’ si rivolge a Maria De Filippi proprio sul più bello con una richiesta specifica. Tutti senza parole.

La reazione di Maria De Filippi alla richiesta esplicita di Giovanni Lepori: accade tutto dopo l’esibizione in pieno stile scuderia. Un primo siparietto di Giovanni con in tasca un biglietto di viaggio diretto verso Rio De Janeiro, poi l’autoinvito a Uomini e Donne. Sarebbe accaduto realmente davanti alle telecamere del programma, sollevando le risate generali di tutti i presenti.

Leggi anche: “Sparisco per sempre”. Terremoto a Tu sì que vales, l’annuncio di Giovannino in diretta





La reazione di Maria De Filippi alla richiesta di Giovanni Lepori

Si candida per il Trono Over di Maria De Filippi e muove la sua richiesta apertamente rivolgendosi verso la padrona di casa UeD. Il problema, però, è che pare che Giovanni non sia single: “Posso fare una domanda alla signora…”, dice Lepori cercando lo sguardo di Maria. Interviene Teo Mammucari: “Ao’, sei l’unico al mondo che non sai come si chiama Maria”. (“Torna lui”. UeD, Maria De Filippi prepara il terreno: la notizia è clamorosa).

Poi scatta l’autocandidatura a UeD: “Posso essere invitato a Uomini e Donne”, domanda Lepori a Maria De Filippi che incalza: “Giovanni, certo. Però devi mollare la 36enne”. La replica di Giovanni Lepori ha lasciato senza parole: “Però la 36enne è di origini rumene”, Maria a quel punto è scoppiata a ridere per poi dire: “Cosa c’entra? Guarda che è uguale, è una donna”, “La faccio ingelosire”, ribatte Giovanni. “Ma non puoi, puoi venire quando sei da solo”, “Allora per Uomini e Donne ok, mollo la 36enne”, ha infine concluso Lepori.

Non si comprende se l’autoinvito di Giovanni Lepori andrà poi a buon fine. Il pubblico ha continuato a commentare anche sui social il simpatico siparietto avvenuto a Tu sì que vales, ma resta il dubbio: Giovanni Lepori sarà davvero ospite al Trono Over di UeD? Cosa si deciderà in seguito, non è dato saperlo. Ma resta il fatto che anche questa volta Maria De Filippi ha retto con ironia il ‘gioco’ dando una risposta da vera regina degli apprezzamenti.