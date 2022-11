Terremoto a Tu sì que vales, l’annuncio di Giovannino e il botta e risposta tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli in diretta tv. Colpi di scena davanti alle telecamere di Tu sì que vales nel corso dell’ultima messa in onda del programma. La conduttrice di UeD non si trattiene e dopo il botta e risposta con Tina Cipollari, ospite della trasmissione, anche con l’amica e attrice italiana, ha deciso di non trattenersi.

Maria De Filippi ‘contro’ Sabrina Ferilli a Tu sì que vales, il clamoroso botta e risposta davanti al pubblico del programma. Come tutti sanno la conduttrice pavese fa da sempre spalla al piccolo Giovannino, che pare sia stato più scatenato del solito durante la semifinale della gettonatissima trasmissione del sabato sera italiano.

L’annuncio di Giovannino a Tu sì que vales: il clamoroso botta e risposta

Non appena entrato in studio, Giovannino ha iniziato a ‘guidare’ uno skate. Pochi giri di pista, fino a quando non ha fermato la ‘corsa’ proprio davanti a Sabrina Ferilli. A quel punto l’attrice romana è stata invitata a replicare la stessa cosa, ma Sabrina Ferilli si è rifiutata. Giovannino ha dunque ben pensato di porre alcune ‘condizioni’ per convincere l’attrice a provare il giro di skate: se infatti fosse riuscita a percorrere lo studio con lo skate, Giovannino avrebbe promesso di abbandonare la trasmissione. (“Te lo rimangi”. Maria De Filippi, la frase solleva un polverone: stavolta c’è lei sotto accusa).

“Allora facciamo così, ascoltatemi tutti, mi voglio rovinare. Occasione last minute”, le parole di Giovannino, dietro il cu travestimento si nasconde Giovanni Iovino, attore di 27 anni, che ha preso parte a diverse pellicole di successo tra cui Gomorra. “Se tu lo fai come me, sparisco, per sempre. Rosso di sera bel tempo si spera, a caval donato non si guarda in bocca, mo fallo tu”, ha aggiunto per poi invitare nuovamente l’attrice romana a provare il giro in skate.

“Fallo subito, ho detto fallo tu, subito”. Ma Sabrina Ferilli ha nuovamente rifiutato l’invito al punto da indurre Maria De Filippi, da sempre alleata di Giovannino, a intervenire. Sabrina Ferilli non poteva che ‘prendersela’ anche con l’amica: “Basta Maria”, suggerendo la replica di Maria De Filippi: “Ma basta niente! Se ti chiede di fare una cosa, falla, una volta falla”, “Ma se non sono capace di andare su sto ca**o di coso”, ha ribattuto Sabrina Ferilli. Discussione chiusa, con Giovannino che ha fatto scoppiare uno dei suoi famosi petardi, facendo saltare dalla sedia Sabrina.