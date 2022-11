“Vergognosa”. Tu sì que vales, Maria De Filippi: clamoroso attacco a Tina Cipollari

Tu sì que vales, anche Tina Cipollari sul palcoscenico del programma. Con Maria De Filippi a presenziare al tavolo della giuria era forse quasi del tutto inevitabile non invitare la storica e divertente opinionista di UeD. E infatti la sorpresa è stata ben riuscita e il siparietto tra le due decisamente imperdibile.

Tina Cipollari a Tu sì que vales. Un momento televisivo che il pubblico difficilmente potrà dimenticare quando a conquistare la scena è stata proprio la storica opinionista di UeD. L’occasione giusta per Tina di portare allegria durante la messa in onda e perché no, pubblicizzare anche il suo libro dal titolo ‘Piume di Struzzo’, già presente nella lista di molti italiani tra i regali di Natale.

Tina Cipollari a Tu sì que vales: il divertente siparietto con Maria De Filippi

Imperdibile il siparietto tra Tina Cipollari e Maria De Filippi, quando la conduttrice UeD, con toni ovviamente ironici, ha letteralmente cacciato la viterbese. Ma procediamo con ordine. L’opinionista è sempre stata molto apprezzata e anche tra i giudici del programma è stato quasi del tutto spontaneo andare incontro ai dovuti complimenti, in primis quelli di Sabrina Ferilli. (“Ve ne siete accorti?”. Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, gelo a Tu sì que vales dopo quelle chiacchiere).

“Tina, io ti voglio baciare perché mi stai simpaticissima e perché trovo che sei una donna di un’intelligenza particolare oltre che ad essere bella”, ha detto Sabrina Ferilli, andando incontro all’abbraccio e al “Grazie” di Tina Cipollari. A questo punto, Maria De Filippi ha voluto ricordare a Tina di procedere nel presentare il suo libro: “Ah sì, il libro, ho scritto un libro, si chiama Piume di Struzzo, Sabrina compralo che è bellissimo”, ha esclamato Tina con tanto di libro in mano che ha poi mostrato davanti alle telecamere.

Dunque Maria De Filippi non poteva che mettere in scena il simpatico siparietto: “Che paraclo che sei, fai veramente vergogna”, ha chiosato Maria. “Non posso parlare del libro, altrimenti piango”, la replica che non si è lasciata di Tina Cipollari, “Tina vai via, non puoi, vai via! Il team canadese è una bufala. Tu sei elegantissima e paraclissima”, ha aggiunto Maria De Filippi tra le risate del pubblico visibilmente divertito dal botta e risposta.