Tu si que vales, gelo tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Cosa è successo tra la conduttrice e l’attrice entrambe impegnate nella puntata di sabato 5 ottobre del popolare show. Beh, in tanti sanno che tra le due c’è una grandissima amicizia. Un rapporto nato tanti anni fa tra due caratteri per certi versi opposti. Bella, travolgente e conturbante l’una, razionale e più riservata l’altra. Ora, però, almeno secondo qualcuno, sembra che qualcosa si sia rotto.

Queen Mary tempo fa disse a proposito di Sabrina Ferilli: “Sabrina è sempre presente. Io invece sono di quelle amiche che non chiama tutti i giorni ma penso di esserci nei momenti importanti. Le voglio tanto bene, gliene voglio davvero”. Sul loro conto hanno iniziato anche a girare delle voci maliziose: si dice che tra Maria e Sabrina ci sia molto più di una semplice amicizia, si parla di un’amicizia ‘speciale’. E chi vuole intendere intenda.

Maria e Sabrina, cosa è successo in puntata

Dopo che sono circolate queste voci maliziose sul loro rapporto in molti hanno fatto attenzione a quello che è successo durante l’ultima puntata di Tu si que vales. C’è chi ha parlato di gelo tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Come se le due abbiano cercato di evitarsi, sono apparse distanti e fredde nell’ultimo appuntamento del programma. Insomma, sembra che entrambe abbiano voluto mettere a tacere quelle voci.

Ma la realtà è tutt’altra. Infatti se le malelingue sono sempre in funzione è bene notare un dettaglio che chiarisce tutta la vicenda. Le puntate di Tu si que vales non sono in diretta, ma sono registrate. È così impossibile che Maria De Filippi e Sabrina Ferilli abbiano reagito proprio nell’ultima puntata alle voci che circolano nelle ultime ore.

A ben guardare la puntata di Tu si que vales, inoltre, non è affatto vero che ci sia stato gelo tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi. Tra le due, come sempre, ci sono stati diversi siparietti, con la conduttrice che si è divertita a stuzzicare l’attrice. E quest’ultima ‘messa in mezzo’ come al solito in situazioni per lei nuove e imbarazzanti. E vale la pena ricordare che Sabrina Ferilli è sposata con l’imprenditore Flavio Cattaneo, mentre Maria De Filippi e Maurizio Costanzo formano una delle coppie più longeve della tv.

“Porca t… mi fa male!”. Tu sì que Vales, attimi di tensione per Belen Rodriguez: cosa è successo