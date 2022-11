Belen si arrabbia a Tu sì que Vales. È successo tutto durante l’ultima puntata su Canale 5. La conduttrice ha perso le staffe con Fausta (60 anni) e il suo allievo Francescomatteo (20 anni). I due, mental coach di professione, si sono presentati assicurando che con le giuste motivazioni chiunque può fare la camminata sui carboni ardenti, a patto che ci si liberi da paure e ansie interiori. Ecco quindi che i due hanno fatto sul palco una struttura rovente per dimostrare le loro teorie.

Il ragazzo ha quindi ripetuto che chi si sarebbe cimentato nel numero non avrebbe riportato né scottature né vesciche. A questo punto Belen ha preso coraggio e ha accettato l’invito, tentatndo la camminata. Da quello che diceva la signora, i carboni ardenti portati a Tu sì que Vales, hanno avuto una temperatura attorno ai 300, 350 gradi. C’è da dire poi, che prima della Rodriguez, ha tentato la sfida Martin Castrogiovanni. Lo sportivo ha fatto la traversata incandescente senza riportare particolari dolori o danni.

Leggi anche: “Via di qui”. Tu sì que vales, il concorrente sbaglia tutto e Rudy Zerbi ne fa le spese





Belen si arrabbia a Tu sì que Vales

È per questo che l’argentina ha deciso di accettare. “Occhi chiusi e pensa alla tua cosa più bella, ora ascoltala, adesso vivila nella pancia e spacca tutto, vai”, dice Fausta a Belen. Tuttavia, non appena ha messo i piedi fuori dai carboni è sbottata: “Porca tro…a”, ha tuonato, scusandosi immediatamente per la parolaccia sfuggitale.

Quindi, rivolgendosi ai due mental coach, ha aggiunto un infastidito: “Brucia, fidatevi. Bello, bello, grazie, bello essere bruciati”. Poi si è arrabbiata e ha detto ai due: “Questo messaggio non deve passare, perché senza paura si muore”. Poco dopo Belen ha raccontato di avere delle nuove vesciche e scottature sotto ai piedi. Insomma, tutto il contrario rispetto a ciò che avevano detto i mental coach.

Naturalmente Maria De Filippi non ha apprezzato l’esibizione, dicendo: “Mi piace molto come parli a 20 anni, Francesco. Credo nella capacità di motivare le persone, però questa qualità va usata in modo intelligente. Esiste la psicologia e la psichiatria, con lunghi percorsi. Se i problemi sono piccoli, ok i motivatori. Se sono più grossi bisogna andare dallo psicologo.” Insomma, meglio non scherzare con il fuoco.

Leggi anche: “È l’ultima volta”. Tu sì que vales, Maria De Filippi stanca di Teo Mammuccari: bomba in diretta