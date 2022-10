Il bacio tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli a Tu sì que vales. Ne abbiamo parlato spesso della dolce amicizia che c’è tra la conduttrice tv e l’attrice romana. Un rapporto bellissimo che va avanti da tantissimi anni. Tant’è qualcuno ha ipotizzato che tra le due ci sia molto più che una tenera amicizia. Qualcosa che “conferma”, si far ridere, questa ipotesi, è quell’affettuoso gesto della Ferilli su Maria.

Durante l’ultima puntata infatti, dopo l’irruzione dei simpatici orsetti (che dall’inizio della nuova stagione del programma si palesano costantemente in studio coinvolgendo i giudici con dei giochi) ecco arrivare al gioco da fare: “Mima una canzone”. E mentre Teo Mammucari stava mimando il brano “Stasera mi butto”, Sabrina Ferilli, dopo aver azzeccato la soluzione, ha schioccato un tenero bacio a Maria De Filippi, con la quale stava danzando.

Il bacio tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli a Tu sì que vales

Si è trattato di un gesto spontaneo e affettuoso che non è passato inosservato e che ha alimentato le dicerie sulle due amiche. In tanti, sui social, sono tornati a chiedersi quale sia il legame ‘reale’ che unisce le due donne. Come dicevamo non è una novità visto che da tempo alcune persone, senza uno straccio di prova, insinuano che siano amanti segrete.

L’unica cosa che sappiamo e che è sotto gli occhi di tutti, è che Maria e Sabrina si vogliono un gran bene. Come poi se lo dimostrino privatamente, sono solo affari loro. Poco dopo gli orsetti è stata la volta di Roberto Botta, campione e capitano della nazionale italiana di Taekwondo. Più tardi, convinta la giuria e il pubblico, l’atleta ha invitato Teo Mammucari a colpire un birillo con un calcio posto sulla sua testa.

Il conduttore ha accettato. Ma prima di provarci è stato protagonista di un rapido riscaldamento in cui è stato sbeffeggiato dai colleghi. Risate in studio con Belen Rodriguez che ha continuato a ridere e Teo ha detto: “Belen, sei cretina, lo sai?”. Ma si sa, il presentatore e la modella argentina sono amici fuori dal contesto tv ed hanno parecchia confidenza. Alla fine ci è riuscito: applausi e grande scherno da parte anche di Rudy Zerbi.

