“Te lo rimangi”. Maria De Filippi, la frase solleva un polverone: stavolta c’è lei sotto accusa

Tu sì que vales, Maria De Filippi e la frase su Napoli. Acclamata dal pubblico italiano, la nota conduttrice e reginetta degli ascolti continua a conquistare numeri alti di apprezzamento anche nelle vesti di giudice a Tu sì que vales. Nel corso della puntata del 5 novembre, è successo qualcosa che lo proverebbe ulteriormente.

La frase su Napoli di Maria De Filippi. Accade anche questo e molto altro sul palcoscenico di programma condotto dalla splendida Belen Rodriguez. Nel corso della puntata i giudici hanno dovuto dare un voto all’esibizione di Jey Lillo, al secolo Gennaro Lillo, mago e illusionista, già da diverso tempo apprezzato dal popolo dei social.

La frase su Napoli di Maria De Filippi a Tu sì que vales: “Solo lì…”

Una passione spiccata per la magia fin da quando Jey era piccolo, il mago e illusionista lo ha sempre sottolineato aggiungendo di aver imparato tutto come autodidatta fino ai 14 anni. Un primo numero di illusionismo lo ha poi reso celebre su TiTok e da quel 2020 non fa che aggiudicarsi milione di visualizzazioni. Una visibilità che ha ben presto portato il noto mago anche a Napoli. Una carta vincente, quella di Jey Lillo, giocata proprio all’interno degli esercizi commerciali. (“Ve ne siete accorti?”. Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, gelo a Tu sì que vales dopo quelle chiacchiere).

Il mago, infatti, ha proposto ai titolari dei negozi alcuni spettacoli a patto che, laddove fosse riuscito a stupirli davvero, in cambio ricevesse in regalo alcuni dei prodotti in vendita: “Io entravo nei negozi di Napoli e dicevo: “Io sono un mago, se vi stupisco voi mi regalate un prodotto del vostro negozio”. Ho iniziato a farmi regalare Goleador e sono finito per fare viaggi a Dubai”.

Insomma, una storia raccontata proprio al cospetto dei quattro giudici di Tu sì que vales e che è andata incontro alla frase di Maria De Filippi: “Bravo, solo a Napoli fate ste cose”, poi la sterzata per ‘raddrizzare’ il tiro della battuta: “Io lo apprezzo, trovo che sia l’arte della strada e dell’arrangiarsi”. A quel punto è intervenuto anche Teo Mammucari: “Per entrare a Napoli e fot***re i napoletani devi essere bravissimo, perciò stravali per me”. Battuta scherzosa da parte dei giudici o frase controversa? In ogni caso, Jey ha passato il turno a pieni voti.