“Non poteva andare peggio”. Milly Carlucci, così non va: la pessima notizia le rovina la giornata

Per Milly Carlucci brutta notizia arrivata poche ore fa. La mattinata del 3 dicembre non è iniziata certamente nel migliore dei modi e questo weekend non sarà uno dei più entusiasmanti della sua vita. Purtroppo l’avranno già informata e siamo sicuri che un bel po’ di delusione sarà apparsa sul suo volto. Anche il pubblico non se l’aspettava questa comunicazione al di sotto di ogni più rosea aspettativa. Non sappiamo se avrà comunque dei richiami, ma sta di fatto che la tristezza è regnata sovrana.

Milly Carlucci ha beccato una vera e propria batosta, una brutta notizia difficile da digerire in pochissimo tempo. Intanto, il 2 dicembre è andata in onda la seconda semifinale di Ballando con le stelle e Selvaggia Lucarelli ha protestato nuovamente. Ha pubblicato un tweet rovente, anche se accompagnato da una risata per cercare di restare il più ironica possibile: “In pratica dall’inizio di Ballando è solo uscito Biagiarelli”. Non ha gradito il salvataggio ad esempio della criticata Iva Zanicchi.

Milly Carlucci, brutta notizia: ascolti tv Ballando con le stelle deludenti

Come spesso succede dopo una puntata di Ballando con le stelle e comunque dopo i programmi in generale, il giorno successivo c’è sempre un bilancio della situazione. E per Milly Carlucci la brutta notizia è arrivata puntuale, portandosi con sé strascichi sicuramente non belli in vista del rush finale della trasmissione. A causa dei Mondiali di calcio, in questa settimana Ballando è andato in onda di venerdì sera ma a quanto pare questo cambio di programmazione non ha portato affatto i frutti sperati.

Se Rai1 ha retto abbastanza bene con la partita di calcio tra Brasile e Camerun, trasmessa dalle 20 alle 22 circa, con ben 4 milioni e 819mila telespettatori davanti al piccolo schermo, stessa cosa non si può ovviamente dire per Ballando con le stelle. Iniziato dopo le 22, il programma di Milly Carlucci non ha raccolto i consensi sperati complice forse l’orario e il giorno differenti. Parlando della concorrenza, su Canale 5 10 giorni con Babbo Natale è stato visto da 2 milioni e 5mila persone mentre Io, robot su Italia 1 da 935mila.

Parlando dei numeri derivanti dagli ascolti televisivi di Ballando con le stelle, c’è stata una brutta frenata d’arresto per Milly Carlucci che non ha raggiunto nemmeno i 3 milioni di telespettatori fermandosi a 2 milioni e 576mila con il 25,9% di share.