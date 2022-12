“Siete in finale”. Ballando con le stelle, colpo di scena dietro l’angolo: l’annuncio di Milly Carlucci

Seconda semifinale di Ballando con le Stelle: questa volta lo show di Milly Carlucci è andato in onda di venerdì 2 dicembre, per fare spazio alle partite del mondiale che si sta giocando in Qatar. Infatti sabato 3 sono previsti gli ottavi di finale con il match alle 20 tra Argentina e Australia. Come ogni settimana non sono mancate tante emozioni, le discussioni tra i giurati, i colpi di scena. Durante la diretta i sei concorrenti ancora in gara si sono esibiti inaspettatamente per ben due volte. Milly Carlucci infatti a puntata iniziata ha annunciato che i ballerini avrebbero dovuto affrontare una prova a sorpresa senza l’aiuto dei loro maestri.

E così è andata in scena una doppia esibizione con una prova speciale a tema, durante la quale hanno dovuto riconoscere il ritmo musicale eseguito dall’orchestra e improvvisare una performance utilizzando un oggetto a loro assegnato. La prova ha garantito a una coppia 10 punti bonus, che sono stati assegnati ad Alessandro Egger e alla sua ballerina Tove Villför. Poi c’è stato il tesoretto che è in grado di ribaltare i punteggi.

Ballando con le stelle, sono sei i finalisti di questa edizione

In questa occasione era di 70 punti ed è stato conquistato da Sara Simeoni, Cristiano Malgioglio e l’allenatore Zdeněk Zeman che hanno consegnato il tesoretto a Gabriel Garko e Giada Lini. Successivamente i protagonisti del talent show sono scesi in pista con le performance che sono state curate e preparate nei minimi dettagli durante la settimana: come spesso accade i concorrenti hanno raccontato alcuni momenti particolari delle loro vite e non sono mancati attimi di commozione anche perché le performance erano ispirate alla loro vita personale.

Quindi l’epilogo della serata è stato quello che riguarda l’eliminazione. Inoltre sono stati scelti anche i finalisti di Ballando con le Stelle, che a partire dalla prima finale di sabato 17 dicembre si scontreranno tra loro. Andando con ordine sono finiti al ballottaggio Iva Zanicchi, Rosanna Banfi e Alessandro Egger. Stasera tuttavia non c’è stata alcuna eliminazione. Gabriel Garko, Alex Di Giorgio, Ema Stokholma, Rosanna Banfi, Iva Zanicchi e Alessandro Egger sono dunque i finalisti di questa edizione di Ballando.

Milly Carlucci in diretta ha anche annunciato quando andranno in onda le finali dell’edizione 2022 di Ballando con le stelle. La prima finale infatti verrà trasmessa su Rai 1 sabato 17 dicembre. Sabato 10 dicembre invece, per via dei Mondiali, il talent show non andrà in onda. In seguito venerdì 23 dicembre si terrà la finalissima di questa edizione, durante la quale verrà eletto il vincitore.