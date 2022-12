Si definiscano praticamente sorelle, Carolyn Smith e Milly Carlucci, ma nel loro passato è emerso qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato. È la stessa giudice di Ballando con le Stelle a raccontare tutto. Lo fa tramite la rivista Gente. È qui che Carolyn Smith racconta del rapporto splendido che ha con la conduttrice, ma anche un passato un po’ turbolento. Un aneddoto che risale ad alcuni anni fa, racconta la Smith: “Liti mai, screzi neppure”.

E ancora: “Una sola volta, anni fa, è capitato un battibecco in diretta per una cosa che a mio avviso non era stata colta nel modo corretto. Ero senza voce quella sera, ma per sbottare ricordo che mi era tornata.” Ma la cosa buffa è come Milly Carlucci ha reagito al brutto gesto dell’ex ballerina. Ha raccontato Carolyn: “Ha saputo riportare la quiete. Imparo molto dal suo modo di porsi davanti ai problemi, dalla sua capacità di risolverli senza fomentarli. Affronta tutto con educazione e tranquillità, è un insegnamento continuo per me che sono così fumantina”.

Carolyn Smith e Milly Carlucci, quella volta che litigarono

Nella lunga confessione a Gente, la giudice di Ballando con le Stelle ha avuto anche modo di ringraziare pubblicamente l’amica quando le è stata vicina per un lutto. Riguardo invece Selvaggia Lucarelli poco e niente, le uniche dichiarazioni sulla collega sono arrivate nei giorni scorsi a mezzo social.

Carolyn infatti, sul web ha postato uno scatto con tutti gli altri giurati tranne (proprio) la Lucarelli. Un caso? Nessuno lo ha creduto neanche per un attimo. Che non scorra buon sangue tra le due è chiaro sin dal principio della loro collaborazione, ma mai come quest’anno. Poco dopo quella della Smith, anche Milly Carlucci ha rilasciato una lunga intervista a Gente.

Qui la conduttrice ha rivelato una cosa bellissima: ovvero che anche l’anno prossimo vuole al suo fianco Carolyn. Sembra chiaro quindi che la coreografa scozzese siederà di fronte a lei, nella prossima edizione di Ballando. Quella che probabilmente rischia la sedia è proprio Selvaggia. Oramai raramente qualcuno prende le sue parti e sembra più sola che mai in questo programma.

