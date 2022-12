Alessandro Egger a Ballando, la smentita della madre. Il giovane modello, noto per aver dato da bambino il volto alla pubblicità delle barrette di cioccolato Kinder, è un concorrente dello show condotto da Milly Carlucci. Già durante una delle scorse puntate il 31enne si era lasciato andare ad un doloroso sfogo nei confronti della mamma, Cristina Vittoria Egger Bertotti. Tra i due, infatti, il legame si è spezzato tempo fa, una situazione difficile per il ragazzo.

Alessandro Egger aveva spiegato: “Il mio dolore più grande è che sento di non essere mai stato accettato da chi mi ha dato la vita, da chi mi ha voluto. Io credo che quando nasci sei un dono a prescindere ed io credo di non aver mai fatto niente di male”. Alessandro e la madre non hanno più rapporti da diverso tempo, ma nel 2017 hanno partecipato insieme a Pechino Express. Il modello ha ricordato un episodio, in particolare, ma adesso a parlare è la madre.

Leggi anche: Ballando con le Stelle, Alessandro Egger scoppia in lacrime: la durissima confessione in diretta





Il dolore di Alessandro, le parole della madre

Alessandro Egger ha fatto una rivelazione sulla madre: “Mi ha accompagnato fuori dalla porta. Non mi piace parlare in maniera negativa di nessuno, il nostro è un rapporto che non esiste. Credo abba deciso di vivere senza di me, e io l’ho accettato finalmente”. Il modello ha raccontato che, anche se non avrebbe voluto, è andato via di casa a 17 anni. A quel tempo si sentiva “distrutto e stravolto”. Nelle ultime ore, però, è intervenuta la mamma che ha raccontato una storia diversa.

Dopo il racconto di Alessandro Egger la mamma, Cristina Vittoria, ha raccontato la sua versione dei fatti. Su FanPage la donna smentisce quanto affermato dal figlio: “Non ha vissuto in strada come dice lui, io ho sempre pagato tutto, poi lo ha aiutato la nonna. Ma lui è caparbio e presto ha voluto fare da solo. Ha fatto anche lo spazzino a Londra per pagarsi l’affitto, poi si è affermato come modello. Purtroppo lui sente, sbagliando, alcune carenze affettive e nel suo cuore ci sono nodi irrisolti”.

A quanto pare il rapporto tra Alessandro Egger e la mamma si è rovinato nuovamente nel 2019 proprio a seguito della morte della bisnonna del modello e concorrente di Ballando con le Stelle. A quanto pare ci sarebbero state delle incomprensioni relative all’eredità lasciata dalla donna. Chissà se a questo punto il giovane tornerà a parlare di questa delicata vicenda. Di sicuro i problemi nella relazione tra madre e figlio ci sono ancora.

“Mi è preso un colpo”. Ballando con le stelle, il concorrente fa preoccupare Milly Carlucci