Su Raiplay è andata in onda una nuova puntata di Ballando segreto in cui i concorrenti dello show di Milly Carlucci si sono raccontati nel ‘post puntata del lunedì’. Tuttavia uno di loro ha seriamente fatto preoccupare la conduttrice anche perché convive con un infortunio. Si tratta di Gabriel Garko che qualche settimana fa si è fatto male alla spalla: l’attore si è rotto un tendine del braccio ed è stato costretto a sottoporsi ad un’operazione chirurgica. Gabriel Garko comunque è rimasto in gara e le sue coreografie sono settate sul suo infortunio che gli permettano di muoversi nonostante il dolore al braccio.

Gabriel Garko si esibisce col braccio fasciato e sta dimostrando di portare sul palco grandi performance e riesce a mettere d’accordo tutta la giuria. Tuttavia nell’ultima puntata di Ballando con le stelle ha fatto prendere un colpo a Milly Carlucci: durante la sua esibizione ha rischiato di cadere per terra, preoccupando non poco la padrona di casa che ha svelato come ha vissuto quei momenti.

Ballando, Milly Carlucci preoccupata per Gabriel Garko

“Io quello che mi sono immaginata e mi è passato davanti agli occhi è che tu inciampassi nel laccio e cascassi sul braccio! Ho temuto il peggio che tu cascassi sul braccio. Guarda mi hai fatto prendere un colpo”, ha detto Milly Carlucci. Poi la conduttrice ha fatto una battuta: prima di esibirsi Gabriel Garko dovrà controllare per bene i lacci delle scarpe. Infatti proprio a causa delle scarpe slacciate stava rischiando di cadere a terra. Alla fine è andato tutto bene e si è scongiurato un ulteriore incidente.

Intanto manca davvero poco alla finale di Ballando con le stelle e i concorrenti rimasti in gara sono agguerriti e puntano dritti al trionfo finale. Tra loro c’è sicuramente la coppia composta da Gabriel Garko e Giada Lini: nonostante l’infortunio l’attore sta dimostrando grande bravura e grande professionalità e le sue performance stupiscono sia il pubblico che la giuria. Inoltre Garko ha annunciato che per la prossima esibizione è pronta una sorpresa ovvero che potrebbe persino cantare oltre a fare un numero che potrebbe lasciare a bocca aperta i telespettatori.

Il prossimo appuntamento di Ballando con le stelle è previsto per venerdì 2 dicembre: infatti a causa dei mondiali di calcio in Qatar, la programmazione della Rai è stata stravolta e ne ha fatto le spese anche lo sjhow di Milly Carlucci che solitamente va in onda il sabato sera. Questa volta anticipa di un giorno la puntata, mentre le ultime sono regolarmente previste su Rai1 il 17 ed il 23 dicembre.